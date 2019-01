Madagascar: Equitation / COT - Mélissa Gaylord termine première

Les amateurs de sport équestre ont été gâtés au COT Ilafy, le week-end dernier à travers deux concours. Un très beau concours complet qui a commencé samedi par l'épreuve de dressage.

Ils étaient 12 cavaliers à participer au tournoi. Dans la journée de dimanche, les cavaliers se sont retrouvés pour s'affronter sur un parcours routier suivis du parcours de cross avec 10 sauts d'obstacles fixes. Après une pause déjeuner méritée pour les chevaux et leurs cavaliers, le public a eu droit à un superbe spectacle de sauts d'obstacles dans la grande carrière. Mélissa Gaylord a réalisé un score de 10,23 en montant DONNA et termine première.

Elle a devancé largement Hannah Keyserlink (SKAN/21,36) et Laura Ranc (DUNE/22,95). Ce type de concours a été plébiscité par les cavaliers. A leur demande, il a été décidé d'organiser un autre rendez-vous avant juin 2019. Les Geneviève Malet, Anne de Commarmond et Zoé Claire étaient les juges des épreuves de dressage, cross et saut d'obstacles. Son Rakotondramaro a été le chef de piste et coach du concours. Le prochain rendez-vous au COT est prévu pour le dimanche 24 mars pour le concours de saut d'obstacles.

Le concours complet d'équitation consiste à enchaîner trois tests à savoir le dressage valide le bon emploi des aides du concurrent et la qualité du dressage des poneys / chevaux, le cross permet de vérifier la franchise du couple et la maîtrise d'une vitesse imposée en équitation d'extérieur et le saut d'obstacles révèle l'aptitude à enchaîner un parcours, la bonne attitude et des gestes techniques justes.