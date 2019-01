Madagascar: Michaël Peter Pelletier - Nommé ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar

Michaël Peter Pelletier est nommé en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores le 2 janvier 2019. L'ambassadeur Pelletier est attendu à Madagascar dans les prochaines semaines. Il a été désigné par le Président américain Donald Trump le 16 août 2018. Il est un membre de carrière du Corps des diplomates de haut rang, classe de Ministre-Conseiller, et a servi en tant que diplomate américain depuis 1987. Plus récemment, ce diplomate a servi en tant que Doyen de la "School for Professional and Areas Studies" au sein du "Foreign Service Institute", du Département d'Etat Américain.

Haut fonctionnaire. Il a servi auprès de huit missions étrangères des Etats-Unis et a tenu des postes de haut fonctionnaire du Département d'Etat, notamment en tant qu'Adjoint du Chef de Mission à l'Ambassade des Etats-Unis à New Dehli, en Inde, et en tant que Sous-Secrétaire d'Etat adjoint au sein du Bureau des Affaires Africaines. L'ambassadeur Pelletier est titulaire de diplôme de B.S.F.S. (Bachelor of Science in Foreign Service) de "Georgetown University", un Certificat d'Etudes Politiques de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, France, et un Master M.I.A. (Master en Affaires Internationales) de la "Columbia University".