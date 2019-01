Madagascar: Météo cette semaine - Petite éclaircie dans la Capitale, temps orageux dans le Nord

Le Nord de Madagascar reste assez couvert sur cette photo satellite datant d'hier matin.

Temps orageux dans le nord, cette semaine, si l'on se réfère aux prévisions météorologiques couvrant la semaine, plus précisément, du 29 janvier au 3 février 2019. En effet, le régime de mousson définira le temps dans la partie Nord de Madagascar, cette semaine, jusqu'à dimanche, tandis que l'alizé dominera le reste de l'île. En plus clair, les fortes précipitations seront encore à craindre dans le Nord de l'île, mais également dans plusieurs autres régions. C'est ainsi que des averses orageuses seront présentes dans l'axe Ouest, du Bongolava au Menabe, en passant par le Melaky. Quant à la partie Est, c'est l'alizé qui y définira le temps, cette semaine, avec quelques pluies intermittentes, tandis que sur les Hautes Terres centrales, on s'attendra à un temps généralement couvert et quelques crachins plus ou moins épais jusqu'à vendredi.

Dans la Capitale en particulier, on note un léger mieux, par rapport à la semaine dernière, avec une « petite éclaircie » durant la journée et ce, depuis dimanche. C'est donc une trêve pour les pluies abondantes dans la Capitale et l'ensemble de l'Analamanga, mais aussi dans le Vakinankaratra et les régions Haute Matsiatra et Amoron'i Mania. Les pluies abondantes marqueront ainsi une trêve, cette semaine.

Côté températures, on s'attendra à une légère hausse des mesures indiquées sur les régions centrales. Entre 18°C à 24°C de températures minimales et des maximales situées autour de 25°C à 33°C.