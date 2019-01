Madagascar: Football / CAN 2019 - Le coup d'envoi repoussé d'une semaine

Les Barea disputeront pour la première fois la CAN, en juin.

Changement de date pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera en Egypte cette année. L'édition 2019 était initialement prévue se tenir du 15 juin au 13 juillet. Mais la Confédération Africaine de Football vient d'annoncer que le coup d'envoi est repoussé d'une semaine. Ainsi, la CAN s'étalera finalement du 21 juin au 19 juillet. La durée de la compétition reste inchangée par rapport aux prévisions initiales, soit vingt-neuf jours. Le match d'ouverture tombera ainsi un vendredi, comme l'Egypte le souhaitait. Ce jour marque le début du week-end au pays des Pharaons et les organisateurs espèrent ainsi attirer plus de monde.

Ce changement découle d'une demande de plusieurs pays maghrébins. « Les pays d'Afrique du Nord ont réclamé un report du tournoi d'une semaine, par rapport au ramadan », a expliqué à la télévision Ahmed Shobier, vice-président de la Fédération égyptienne de football. En d'autres termes, ce report a été adopté afin de permettre aux footballeurs, observant le jeûne du ramadan, de

retrouver une meilleure forme avant le coup d'envoi. Le ramadan débute le 6 mai et se termine le 5 juin.

Tirage au sort

« La Confédération Africaine de Football nous a informés officiellement du report suite à la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie », a renchéri Mohamed Fadl, directeur de la compétition. Il n'y aura pas de changement, par contre, concernant la date du tirage au sort. Celui-ci est fixé pour le 12 avril. Auparavant, il reste encore la sixième et dernière journée des qualifications, en mars. Madagascar se déplacera au Sénégal, à cette occasion. Les Barea y tenteront de ravir la première place du groupe A aux Lions de la Teranga. Treize pays sont déjà assurés de participer à cette CAN 2019. À part Madagascar, le Sénégal, citons également l'Egypte, la Mauritanie, l'Algérie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, le Nigéria, le Mali, l'Ouganda et le Cameroun. On connaîtra le nom des onze autres qualifiés en mars, à l'issue de cette dernière journée des éliminatoires.