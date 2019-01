Madagascar: Volleyball / Coupe de la zone 7 - Vingt-trois équipes engagées

La GNVB est en quête d'un troisième titre régional.

Cinq îles de l'océan Indien seront représentées à la coupe des clubs champions de la zone 7. Le tournoi débutera ce week-end.

Plus que six jours. Après la précédente édition aux Seychelles, Madagascar abritera à partir de ce week-end, la version 2018 de la Coupe des clubs champions de la zone 7. Ce rendez-vous régional, qui verra la participation de vingt-trois équipes, s'étalera du 3 au 10 février au palais des sports à Mahamasina. Cinq îles de l'océan Indien, membres de la zone 7 Afrique, seront représentées à savoir Maurice, les Comores, Mayotte, les Seychelles et la Grande île. Le pays hôte, ainsi que Maurice auront droit à présenter huit équipes dont quatre masculines et quatre féminines.

Au dernier moment, la Fédération malgache de volleyball a décidé d'écarter dans la liste des clubs porte-fanions du pays la formation féminine du Volleyball Club Diamant « à cause de son problème interne », selon le président de la Fédération malgache de volleyball. Madagascar sera donc représenté par les quatre meilleurs clubs à l'issue du dernier championnat national en octobre en l'occurrence la Gendarmerie nationale volleyball, septuple champion national et double détentrice de la coupe de la zone 7, la Caisse nationale pour la prévoyance sociale qui est la vice championne nationale, la Jeunesse sportive d'Ambatonilita et le Club Omnisports des Forces Armées. Du côté des dames, la Grande île n'aura que trois formations que sont le Stef'auto 501, onze fois champion de Madagascar, BI'AS et Akon'i Mandroseza Volleyball.

Le club champion absent

L'île Maurice aura, pour sa part, huit représentants dont cinq chez les hommes à savoir Quatre Bornes VBC, Trou aux Biches Sharks SC, Olympique Montagne Goyaves, Faucon Flacq Camp Ithier et Club Sportif de Pamplemousses et trois équipes féminines entre autres Tranquebar Black Rangers, Quatre Bornes VBC, Oranges Club sportif d'Amitié.

Mayotte alignera quatre équipes dont Volleyball club de M'Tsapere et Volleyball club de Vahibe chez les hommes et Volleyball club de M'Tsapere et All Stars Volleyball chez les dames. Les Seychelles seront représentées, de leur côté, par trois clubs dont Premium Spikers chez les hommes et deux clubs notamment parmi les meilleurs de l'océan Indien chez les dames en l'occurrence Anse Royale et Pralin Girls.

Le club champion en titre, Swin Blue Pal qui avait battu en finale l'an passé la GNVB ne sera donc pas en lice. Les Comores n'auront à ce tournoi qu'un seul représentant chez les messieurs qu'est le Racing Club D'Itsandra Mdjini. Les délégations étrangères débarqueront à partir du jeudi 31 janvier.