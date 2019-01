Ile Maurice: Perception de la corruption - Maurice gagne un point mais perd deux places

Mauvaise nouvelle pour Maurice. Même s'il a gagné un point en 2018, il est passé du 54ème rang mondial au 56ème rang sur 180 pays. C'est ce qu'indique le classement de l'indice de perception de la corruption pour 2018, établi par l'organisation non gouvernementale Transparency International. En 2016, le pays affichait un score de 54 et se trouvait au 50ème rang mondial.

Sur le plan régional, Maurice se classe à la 6ème place derrière les Seychelles, le Botswana, le Cap Verde, le Rwanda et la Namibie. Avec un score de 66, les Seychelles se trouvent à la 28ème place du classement. Botswana compte un score de 61 et se retrouve au 34ème rang. Le Cap Verde, le Rwanda et la Namibie, avec laquelle Maurice était ex-aequo l'année dernière, comptent des scores respectifs de 57, 56 et 53 et se positionnent aux 45ème, 48ème et 52ème rangs.

Une fois encore, le Danemark arrive en tête du classement avec un score de 88 points. La Somalie se positionne, elle, en dernière position avec seulement 10 points. Le Singapour, auquel les différents gouvernements mauriciens se réfèrent souvent comme mesure pour Maurice, est au 3ème rang mondial avec un score de 85.

Cinq sources ont été utilisées par Transparency International pour établir l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Maurice. Elles sont : l'Indice de transformation 2017-2018 de Bertelsmann Stiftung, le Service des risques pays 2018 de la Economist Intelligence Unit, les Indicateurs des conditions économiques et de risque 2017 de Global Insight, l'enquête d'opinion auprès de cadres dirigeants 2018 du Forum économique mondial et le Projet Variétés de démocraties.