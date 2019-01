Sénégal: Présidentielle de février 2019 - Aïssata Tall Sall officialise son ralliement au «Macky»

A moins d'une semaine de l'ouverture de la campagne présidentielle, l'heure est aux alliances. Chacun des cinq candidats à la candidature y va de son côté, à la recherche d'un quelconque ralliement.

Eliminée de la course à mi-chemin par le filtre du parrainage, Me Aïssata Tall Sall, candidate de la coalition « Oser l'avenir » et mairesse de Podor, a officialisé hier, lundi, son ralliement au «Macky».

Les dés sont jetés ! Les rumeurs sur son soutien au candidat Macky Sall avaient déjà atterri sur la place publique. La candidate de la coalition « Oser l'avenir » a officialisé sa décision de « soutenir Macky Sall », à la présidentielle du 24 février prochain.

En conférence de presse hier, lundi 28 janvier 2019, l'ancienne candidate recalée, dit avoir pris cette décision en toute « démocratie et en toute responsabilité ».

Selon elle, cette décision résulte des multiples rencontres avec les candidats Idrissa Seck de la coalition « Idy 2019 », Ousmane Sonko du « Sonko Président» et du candidat sortant Macky Sall.

« Après quatre tours d'horloge de discussion avec Macky Sall, Aissata Tall Sall dit avoir des idées convergentes avec le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar, ce qui explique son ralliement. Toutefois, elle a tenu à souligner qu'elle n'a jamais été à ces rencontres sans être accompagnée des membres de sa coalition, Bocar Sadikh Kane et Babacar Ba.

Et de préciser : « Il arrive que des leaders politiques se cachent derrière leur base pour expliquer leur choix, moi je ne fais pas partie de ceux-là ! J'ai pris ma décision toute seule, même si elle est conforme avec celle de ma base », dixit Aissata Tall.

Et l'édile de Podor d'ajouter « qu'après mûre analyse de la situation politique, mon opinion personnelle était que je soutienne Macky Sall ». Toujours de l'avis de l'avocate, « on a un programme qui s'appelle la Société du progrès et lui (Macky Sall-Ndlr) a le Plan Sénégal émergent».

Elle expliquera que, pendant tout l'entretien qu'elle a eu avec le candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakkar, les discussions ont porté sur des points saillants qui pourraient être des points de convergence entre « nous ».

Ces discussions qui ont porté sur l'agriculture et le volet social. Ce qui poussera le leader de la coalition « Oser l'avenir » à affirmer que « je suis convaincue que le candidat que j'ai entendu parler, s'il a la chance d'être réélu, fera deux choses fondamentales pour le pays : l'apaisement du climat politique et social. Il posera des actes de rupture car le volet social est le fondement de sa politique », soutient Me Tall.

« Jamais, je n'ai agi sous le coup de la pression»

Même si elle admet qu'elle a reçu des demandes de la part de certains marabouts qui lui auraient demandé de rallier le « Macky », Aissata Tall Sall répond qu'elle a toujours défendu l'idée de sa candidature. « Mes décisions politiques, je les assume en toute responsabilité, personne ne me les donne ! », lance-telle d'un ton sec.

Avant de continuer : « je n'ai pas agi sous le coup de la pression ». Toujours pour assoir son argumentaire, elle dira qu'elle écoute la base en dépit de tout et « heureusement que ma position et celle de la base se confondent totalement ». Car, pour Aissata Tall Sall, sa coalition est en phase avec ce qu'elle croit être l'intérêt du Sénégal.

«En allant vers Macky, on a analysé les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients»

« En 2000, on a constaté que ceux-là qui étaient avec nous au pouvoir ont subitement abandonné notre parti pour aller rejoindre le parti qui est nouvellement arrivé au pouvoir.

Nous, on a rejoint un parti qui termine, nous allons prendre un risque en nous affichant avec lui et faire face au peuple et leur dire que Macky est notre choix », expliquera Aïssata Tall Sall, sur la question de son ralliement après tant d'opposition.

Elle ajoutera que sa coalition ne fait pas partie de l'APR, et que « nous allons avec l'Apr avec notre identité de Oser l'avenir ».

Pour ceux qui la taxent de transhumante, la socialiste de Podor de répondre : « personne dans ce pays ne pourra me salir en me taxant de transhumant, parce que la décision que j'ai prise est une décision politique, je ne suis pas de l'Apr. Je ne suis pas allée rejoindre un camp victorieux.

Au contraire, je prends le risque de travailler à une victoire possible et que je souhaite réalisable ». Aïssata Tall Sall ajoutera qu'en 2012 dans le département de Podor, « j'ai conduit la campagne pour le candidat Macky Sall ».

Quid de ceux qui prédisent sa disparition du landernau politique ? Aïssata Tall Sall répondra que sa « mort politique n'est pas à l'ordre du jour. Celui qui va m'enterrer en politique n'est pas encore né.

Je suis bien là debout plus que jamais », arbore-t-elle. Avant d'ajouter qu'en allant vers « Macky, on a analysé les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients, et nous voulons servir le Sénégal ».

Sur son choix, la socialiste de Podor est formelle : « les inconvénients telles qu'ils puissent être, nous sommes prêts à les supporter ».

«Ca ne me dérange en rien de trouver Tanor, parce qu'on est en politique»

« Tanor Dieng a été mon secrétaire général de parti. Pour l'histoire », a-t-elle fait savoir avant de relever qu'elle a été exclue du parti, mais malgré cela, « on a toujours eu de bonnes relations fraternelles ».

Aïssata Tall Sall expliquera que sur les raisons de leur discorde : « nous voulions que le parti socialiste ait un candidat, et eux dès le départ avaient choisi Macky Sall ». Dans cette logique, elle soutient avoir été jusqu'au bout de son combat, car « j'ai été candidate », se réjouit-elle.

Pour le cas Khalifa Sall, son camarade de parti, elle dit avoir discuté avec le président Macky Sall de l'Etat de droit en général. « Je me disais que si c'était Khalifa qui passait et non moi, le choix ne se serait même pas posé, on aurait un candidat socialiste, car Khalifa est mon frère ».

Mais, de l'avis d'Aïssata Tall Sall, par volonté divine, « nos deux candidatures ont été invalidées. Il ne faut rester les bras croisés, s'abstenir en politique ou boycotter pour moi, c'est la mort d'un parti. Nous avons regardé et nous avons choisi Macky Sall. Ca ne me dérange en rien de trouver Tanor, parce qu'on est en politique », fera en fait savoir la socialiste.

«Dans ce C25 je n'ai pris aucune décision»

Même si elle admet avoir fait partie du collectif des 25 candidats, Aïssata Tall Sall conjugue cette alliance au passé. « Je faisais partie du C25 parce que j'étais un candidat recalé et nous avons décidé de nous mettre ensemble », explique-t-elle. Avant d'ajouter que « dans ce C25, je n'ai pris aucune décision ».

Elle explique que du moment où elle a décidé de soutenir le candidat Macky Sall, elle fera parvenir un courrier à ses anciens compagnons, pour les en informer.

Car, selon elle, « en politique, il faut respecter ses amis et traiter ses ennemis avec civilité car la politique est un serpent qui se promène et il peut arriver qu'elle morde sa queue un jour ou l'autre ». Avent d'ajouter que « chacun doit respecter la décision de l'autre ».