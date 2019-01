Afrique de l'Ouest: Extrémisme au Sahel - Appel à s'imprégner de l'expérience algérienne

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a appelé, lundi, les imams des pays du Sahel à lutter contre l'extrémisme et le fanatisme, mettant en avant la nécessité de bénéficier de l'expérience de l'Algérie, devenue une école en la matière.

S'exprimant au terme d'une session de formation au profit des imams de la confrérie Tidjani des pays du Sahel à l'école nationale (Dar el Imam) à El Mohamadia, M. Aissa a indiqué que l'Algérie avait lancé plusieurs sessions de formation "pour faire des imams des pays du Sahel des références religieuses en matière de déradicalisation" et de promotion de l'islam de la modération et du juste milieu.

Le ministre a rappelé, à cet égard, que cette action était destinée aux imams de la confrérie Tidjani des pays du Sahel (Mali, Sénégal, Mauritanie et Guinée) dans l'objectif de les former à "éradiquer et prévenir l'extrémisme notamment dans le milieu des jeunes, promouvoir l'islam de la modération et du juste milieu, et à raffermir les liens unificateurs entre l'Algérie et les pays du Sahel".

Revenant sur le contenu de la formation, le ministre a fait savoir que la déradicalisation reposait sur deux principes, à savoir le retour à l'islam de modération et de juste milieu, et l'abolition des bases de réflexion des terroristes, notamment la fausse interprétation de certains versets du Coran et du hadith.

M. Aissa a annoncé, par la même occasion, l'organisation de sessions de formation au profit de certaines confréries soufies.