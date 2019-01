Togo: La mondialisation doit être une force positive

L'organisation mondiale des douanes (OMD) dédie l'année 2019 au mouvement transfrontalier fluide et rapide des marchandises, des personnes et des moyens de transport, sous le slogan 'Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises'.

Les membres de l'OMD, parmi lesquels le Togo, auront l'occasion de promouvoir leurs efforts et leurs activités dans ce domaine.

L'Office togolais des recettes (regroupement de la douane et des impôts) a mis en place l'automatisation des procédures, le suivi électronique des marchandises, la sélection des circuits de contrôle et des postes de contrôle juxtaposés.

'L'objectif du gouvernement est de rendre nos frontières plus fluides mais aussi plus sécurisées afin d'améliorer le volume des échanges commerciaux', explique Philippe Tchodie, le Commissaire des droits directs.

Toutes ces bonnes intentions sont rappelées à l'occasion de la Journée internationale de la douane qui se déroule cette semaine.

La douane, en coopération avec les autres services présents aux frontières, joue un rôle fondamental dans la facilitation du commerce et des déplacements, via la simplification, la normalisation et l'harmonisation des procédures frontalières et la sécurisation des frontières.

Il revient donc tout naturellement à la douane d'être le chef de file des initiatives pour consolider et accroître les efforts visant à rendre plus aisée la circulation des biens et des personnes à travers les frontières et à faire de la mondialisation une force positive.