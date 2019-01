Tunisie: Virtuosité et raffinement

Ce fut un spectacle de grande facture musicale avec la participation de 40 musiciens et chanteurs, dont le célèbre Mounir Mahdi au luth et au chant, sous la direction artistique du grand musicien compositeur et chanteur Zied Gharsa.

Cette soirée a été marquée par la virtuosité et les vocalises de Zied Gharsa qui a envoûté les spectateurs par les célébrissimes «Machmoum el fell» et «Bedmoua Sajma», d'après une composition de feu Tahar Gharsa, et «Taâjebni Laklaâ» qui font partie intégrante de notre héritage musical national.

Cette soirée fut une révérence à l'art du malouf, au cours de laquelle le maître de ce chant a revisité les titres les plus précieux de ce patrimoine séculaire, en interprétant plusieurs «Noubet», dont «Noubet Eddhil», «Btaihi» et «Baroual», et tant d'autres Noubet qui ont fait le bonheur d'un public averti.

«Beït El malouf» est un nouveau projet artistique lancé par le ministère des Affaires culturelles et dirigé par le grand artiste Zied Gharsa. Ce projet a pour objectif la valorisation et la promotion du patrimoine musical du malouf à travers des spectacles mensuels, au cours desquels plusieurs «Noubet» du malouf tunisien seront présentées en vue de les préserver, valoriser et conserver, à l'instar du Zajal, Foundou, Chgholl, Mouwachahat, Bcharef, Samaiyet. Ce projet a pour ambition, également, de répertorier ce patrimoine en assurant sa conservation à travers des enregistrements.

Outre les spectacles mensuels, «Beït El malouf» assurera la diffusion des œuvres musicales à travers Youtube et sur des CD, et proposera également des ateliers de formation et des clubs où les talentueux amateurs de la musique de différents âges peuvent être formés. «Beït El malouf» proposera, par ailleurs, une formation spéciale pour les professeurs et les instituteurs de musique tunisienne.