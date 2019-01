Tunisie: Sensations Dame Coupe !

Chocs à La Marsa, Gabès à Bizerte

Il y a deux affiches attirantes dans ces seizièmes de finale, à savoir ASM-CSS et CAB-ST. A un degré moindre CSHL-SG, qui met en lice deux clubs qui luttent pour le maintien et qui ont plus la tête à cette bataille qu'à la coupe. Cela dit, peut-on attendre des surprises (le parfum et le charme de la coupe!) dans d'autres matches où sur le papier certains clubs sont nettement favoris? En tout cas, sur un match, tout est possible et ce n'est pas la différence d'individualités ou de finances qui va décider du résultat en coupe. Le CA, tenant du titre, ira à Sfax jouer Al Ahly (ex-club Cité Al Habib), la JSK jouera à Oued Ellil, l'USTataouine ira à Slimane, alors que l'USM croisera le fer avec l'ASRéjiche. Méfiance pour toutes ces équipes dites favorites qui ont quelque chose de plus mais qui devront «mater» des adversaires qui n'ont rien à perdre.

Parlons des chocs de ce tour. Il y a d'abord ASM-CSS. Même si elle évolue en Ligue 2, l'équipe marsoise reste un client notoire en coupe avec 5 titres et beaucoup de finales. L'ASM reste l'ASM et ne fera pas tête basse devant le CSS qui a plus d'arguments techniques. Seulement, le CSS de Krol, qui s'exprime bien en championnat, défiera un ASM motivé et engagé pour réussir dans son épreuve fétiche.

ASG-EST est aussi une attraction. L'EST sûrement plus de solutions et d'arguments, mais là encore, on parlera le langage de la coupe. Un langage qui rejette les préjugés. Mais les Gabésiens pourront-ils tenir face au rythme et au tempo des milieux «sang et or»?

Le troisième choc de ce tour oppose le CAB au ST. Un classique prestigieux de notre football et oppose deux équipes qui tiennent beaucoup à la coupe et qui n'ont pas la frayeur du maintien. Le CAB vit une saison pleine : la coupe est une épreuve où il a des traditions et où l'espoir de gagner est réel.

Les équipiers de Yaken ont l'avantage du terrain (ils retrouvent leur stade) et du public, et ont surtout un football offensif qui fait mal aux adversaires. Qu'en pensent les Stadistes ? C'est une équipe qui a progressé et qui a bien négocié son match en championnat contre le CAB. Les protégés de Mekacher ont des ambitions légitimes et savent que pour ramener la qualification, il faudra beaucoup d'application et de patience. C'est un tour qui peut cacher des surprises.