Tunisie: Ne pas vendre la peau de l'ours...

Face à l'ASM -- leader de la Ligue 2 --, la formation sfaxienne sera aussi amputée de son attaquant Ala Marzouki qui se remet d'une blessure contractée face à l'équipe ougandaise de VipersFC.

Un onze chambardé

Face à cette situation, Krol sera contraint de chambarder son onze rentrant avec la titularisation de Hamdouni qui remplacera Marzouki, blessé, sur le couloir gauche.

Moncer confirmé

L'ex-international Mohamed Ali Moncer, mis à contribution à plusieurs reprises par le staff technique durant les derniers matches en Ligue 1 et en coupe de la CAF, a gagné des galons et part pour le match d'aujourd'hui avec de sérieuses chances pour aider ses coéquipiers face aux Marsois, intraitables at home. Ainsi, on retrouve le vigilant gardien Dahmane qui ne cesse de confirmer sa solidité dans les bois. Mathltouthi, en vrai capitaine, sera toujours un rempart défensif et un atout de plus dans le compartiment offensif. Depuis trois matches, ce défenseur marque des buts. La paire Hnid-Amamou est devenue exemplaire par sa vigilance et sa solidité. Le milieu de terrain avec Djelassi, Herzi, Karoui est devenu la pièce maîtresse de cette équipe invaincue en championnat national. En attaque, le duo Ben Ali-Chawat a assez d'atouts pour percer la défense marsoise et aider le CSS à assurer son billet pour le tour suivant en coupe de Tunisie.