Tunisie: La mise à niveau, c'est pour quand ?

Certes, la douane tunisienne s'est équipée de moyens de pointe en vue de déceler les marchandises prohibées, comme les drogues, les armes et les produits dangereux, mais cela est loin d'être suffisant, même si une charte de qualité a été signée par les douaniers. Sans parler de vols ou de corruption, on peut dire que des insuffisances sont constatées de temps à autre au sein de la douane, notamment pour les produits commandés de l'étranger.

Moyens électroniques

Parmi le matériel relativement nouveau introduit à la douane, on peut citer les moyens de communication électroniques qui permettent aux agents sur le terrain de communiquer en temps réel avec la salle d'opération. Un tel choix pour les technologies de pointe ne fait que renforcer le travail des douaniers qui sont tenus d'agir vite et avec force pour le diagnostic des marchandises entrant en Tunisie. Le scanner est également un équipement indispensable utilisé depuis des années dans la douane.

Cependant, les ressources humaines ont une importance capitale dans la facilitation du passage des marchandises ou des commandes de et vers la Tunisie. D'où l'importance de la formation continue et l'apprentissage des bonnes pratiques à observer lors de l'examen des marchandises. Le douanier doit donner une réponse convaincante et logique à toute personne qui importe des produits de l'étranger et éviter toute perte ou refoulement de marchandise. C'est que le chef d'entreprise ou le particulier attend, parfois plus d'un mois, l'arrivée du produit dans notre pays, mais il n'est pas toujours sûr de l'avoir et d'en profiter, ce qui cause une déception.

Les procédures douanières sont encore complexes et fastidieuses. Cela risque de rendre l'opération de dédouanement décourageante. Pourtant, des années plus tôt, les chefs d'entreprise ont été invités par le ministère des Finances -- dans le cadre d'un sondage en ligne -- de formuler leurs observations en vue d'alléger la paperasse et de faciliter ainsi l'opération de dédouanement qui exige un temps long, susceptible de léser le chef d'entreprise. Par la suite, des réformes ont été opérées, mais des insuffisances sont toujours constatées.