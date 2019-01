Tunisie: Sous le signe de l'unité

Pour sa part, le président actuel de l'Assemblée des Représentants du Peuple, Mohamed Ennaceur, n'a pas manqué, à son tour, de saluer ce grand moment de l'Histoire de la Tunisie lorsque les députés, dans la liesse collective, ont enfin adopté la Constitution de la deuxième République.

"C'était un moment historique qui résume à lui seul l'unité des Tunisiens, a-t-il dit. C'était un moment de convergence de la volonté nationale". Mohamed Ennaceur rappelle toutefois que le rôle de l'ARP, élue en 2014, est de mettre en application l'ensemble des articles de la Constitution. Dans son discours, le président de l'ARP a énuméré l'ensemble des travaux et des efforts entrepris par les députés dans la voie de la concrétisation des dispositions de la Constitution de 2014.

De son côté, le rapporteur général de la Constitution et actuel député Habib Khedher a rappelé les différentes étapes de la rédaction de la «Constitution de la révolution et la troisième Constitution de l'histoire du pays». Pour lui, cette nouvelle Constitution «est venue couronner la révolution de la liberté et de la dignité».

«La révolution a abouti à la Constitution d'une Assemblée Nationale Constituante lors de la première élection législative libre et transparente, et dont la première session s'est tenue le 22 novembre 2011».

Il a ajouté que le choix de la nouvelle Constitution a été d'adopter une nouvelle Constitution plutôt que d'amender la Constitution de 1959. En ce temps-là, il a expliqué que l'aspiration des constituants était d'élaborer une constitution pour tous les Tunisiens et Tunisiennes et qui, au final, incarne les objectifs de la révolution, garantisse les droits et libertés et établisse les bases de la justice sociale et du développement équitable. Khedher n'omet pas d'affirmer qu'un effort a été fait pour combiner à la fois l'enracinement de l'identité culturelle et civilisationnelle des Tunisiens avec les principes universels des droits de l'Homme.

En sa qualité de témoin et acteur de l'Histoire, Habib Khedher admet notamment que la présence au sein de la Constituante de nombreux militants a contribué à cette volonté de soustraire le maximum de pouvoirs à l'exécutif en les confiant à des institutions indépendantes.