Tunisie: La déesse de l'amour aux yeux des plasticiens tunisiens et marocains

«En attendant Vénus» est le résultat d'une résidence artistique d'une semaine en Tunisie regroupant des plasticiens tunisiens et marocains autour de la perception contemporaine de la déesse romaine de l'Amour, Vénus. Cette résidence artistique s'inscrit dans la continuité de celle tenue au Maroc dans la ville de Meknès en avril 2018 intitulée «De Meknès à Volubilis - La route vers le voyage intérieur».

Dix-huit œuvres artistiques où se mélangent différentes techniques de peinture et sculpture pour sublimer la femme symbole de l'amour et de la beauté. Dans cette exposition éphémère tenue à la salle Sousse du musée du Bardo, les œuvres contemporaines se mélangent avec les statuts et les fresques antiques de Vénus dans un dialogue défiant la temporalité pour accentuer le caractère éternel et atemporel de l'amour.

Lors de la cérémonie de vernissage de l'exposition, samedi dernier, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, a tenu à mettre en évidence l'importance de l'exposition «En attendant Vénus» dans l'exaltation de la valeur universelle de l'amour à travers le regard artistique des peintres tunisiens et marocains. Il a dans ce contexte estimé que l'échange artistique des plasticiens participants autour de la déesse de l'amour est un message de fraternité et d'espoir pour un avenir meilleur.

De son côté, le chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc en Tunisie, Abdelilah Oudadas, a mis l'accent sur l'importance de l'échange culturel entre artistes tunisiens et marocains dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Le responsable marocain a tenu par ailleurs à souligner le rôle des artistes dans la lutte contre le terrorisme à travers leurs créations qui subliment la réalité et invitent à la tolérance et l'acceptation de l'autre au-delà de sa différence.

Parlant de la thématique de l'exposition, la directrice du Musée national du Bardo, Fatma Nait Yghil, a fait savoir que Vénus est l'une des divinités féminines romaines les plus représentées dans la sculpture et la mosaïque romaines du Musée national du Bardo, estimant que l'exposition donne à voir le Musée national comme un lieu d'échange et de continuité entre l'art antique et l'art contemporain.

Participant à l'exposition, le plasticien et commissaire marocain Salah Benjkan a indiqué que le travail artistique autour de la perception de Vénus est un moyen pour sublimer l'amour comme une émotion commune entre les humains, invitant ainsi les visiteurs à voyager à travers les différentes œuvres dans un monde sans frontières.

«En attendant Vénus» est aussi une exposition qui propose une valorisation du patrimoine tunisien et marocain grâce à l'appropriation moderne et contemporaine des plasticiens, a ajouté la commissaire italo-tunisienne Michela Margherita Sarti, lors de son allocution.

L'exposition «En attendant Vénus» regroupe les œuvres de 18 artistes tunisiens et marocains autour de la thématique de l'amour, à savoir : Mouna Jmel Siala, Houda Ajili, Marianne Catzaras, Najah Zarbout, Sadika Keskes, Houda Ghorbel, Alia Dérouiche Cherif, Michela Margherita Sarti, Amira Mtimet, Mohammed Elouanti, Driss Rahhaoui, Noureddine Boumaaza, Salah Benjkan, Najeb Zoubir, El Mehdi Mofid, Ahmed Elamine, Abdelkarim Elazhar et Said Housbane.

Ajouté le : 29-01-2019