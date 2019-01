Tunisie: Un nouveau challenge pour Chaâbani

A l'époque, Mouîne Chaâbani n'était que l'entraîneur adjoint et ne pouvait donc imposer ses choix. La donne a changé depuis le début du mois d'octobre dernier quand Mouîne Chaâbani a remplacé Khaled Ben Yahia à la tête de l'équipe.

Jusque-là, le jeune entraîneur a plutôt réussi sa mission et a su relever les challenges. Le seul reproche qu'on a pu lui faire, c'est que la manière n'y a pas été en Coupe du monde des clubs. En matière de résultat, terminer cinquième au classement mondial est un résultat plus qu'honorable pour un club qui participe pour la deuxième fois de son histoire à cette joute internationale au niveau très élevé.

La suite du parcours du technicien «sang et or» est plutôt probante. En témoignent les résultats enregistrés par l'équipe aussi bien en championnat de Tunisie qu'en Ligue des champions africaine. La Coupe de Tunisie est le nouveau challenge que Mouîne Chaâbani est appelé à relever depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe. Il faut d'abord passer le cap de l'Avenir Sportif de Gabès. L'élimination la saison dernière aux seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie à Métlaoui est un mauvais souvenir que les supporters espérantistes aimeraient bien oublier en cette année, où le doyen des clubs tunisiens fête son centenaire. Le meilleur remède pour oublier est sans doute une qualification aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

Un rythme fou

Engagée sur plus d'un front, l'Espérance de Tunis enchaîne les matches, voire les déplacements. La semaine dernière, les «Sang et Or» se sont déplacés à Bizerte pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du championnat. Aujourd'hui, ils iront à la rencontre des Gabésiens pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Et samedi prochain, ils seront en Afrique du Sud où ils affronteront Orlando Pirates (3e journée de la phase des poules de la C1 africaine).

Un rythme fou qui oblige Mouîne Chaâbani à faire tourner son effectif et éviter au maximum les blessures. Par ailleurs, le technicien «sang et or» sera privé tout à l'heure des services de Khalil Chammam et Hamdou El Houni, blessés.

En dépit de ces absences, la richesse de l'effectif laisse l'embarras du choix à Mouîne Chaâbani qui n'aspire qu'à une seule chose : que le résultat suive !