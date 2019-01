Tunisie: Où en est le malouf ?

L'aspect musical ne se discute pas. Un maître est aux commandes, Ziad Gharsa. Plus : les meilleures voix, les meilleurs solistes, les meilleurs instruments . Mais le projet lui-même, son opportunité, ses perspectives, à quoi il vise vraiment : si.

Une question ne peut, d'abord, ne pas être posée : ne crée- t-on pas, ainsi, «doublon» avec La Rachidia ? Ne lui fait-on pas concurrence ? Ziad Gharsa en était le directeur artistique, ne lui retire-t-on pas un de ses piliers ? La Rachidia manque un peu de tout en ce moment. L'investissement n'aurait-il pas mieux valu en remettant sur pied la bonne vieille maison ? Logiquement, oui. En «théorie». Concrètement, comme sont les choses, c'est une impossibilité.

Il y a, en fait, que la Cité de la culture ne s'exclut de rien . Un «ministère bis». Chef lieu et chef de file de tous les Arts, des musiques de patrimoine, a fortiori.

Il y a, encore, que le «lien» semble comme «distendu» entre la Rachidia et son fils prodigue et ex-directeur artistique. Une fracture définitive ? Disons que Ziad Gharsa engage une tout autre carrière à l'heure qu'il est. Plus seulement que maître érudit, jaloux des traditions, il revise, il revisite, il diversifie sa musique désormais : les chemins deviennent différents .

Les incertitudes, maintenant, les questionnements : le malouf a-t-il un avenir à la Cité ?A-t-il une fonction dans la musique, dans la Culture ?A-t-il un public en Tunisie ?

Pour ce qui est d'une activité régulière, pas de problème, croyons-nous. La présence de Ziad Gharsa garantit tout. Le chanteur et musicien fait exception. A l'époque du hip-hop, des Band's et de l'électro, il remplit des salles partout . Et il le fera sûrement les prochains mois et la prochaine saison à la Cité. Un «bémol» ? La parenthèse estivale, peut-être. Elle casse souvent les rythmes, elle déplace l'intérêt. Un autre :les musiques de patrimoine sont sélectives, n'y poursuivent que les plus «zélés». C'est-à-dire une élite, une minorité.

Le malouf est généralement qualifié d'«austère», de «lent», parfois même de «fastidieux». La vérité est que tous les Arts classiques le sont, mais derrière cette lenteur, cette austérité, ce côté fastidieux (les critiques «modernistes» l'omettent toujours) il y a que nous somme en présence d'une musique de base. Une musique dont la fonction est d'initier les publics à l'essentiel de l'art musical : à l'harmonie, à la perception sensible, à la beauté. Ces qualités se perdent avec la mondialisation des genres et des goûts musicaux. Une unité de malouf à forte activité, à bonne fréquentation, peut aider à les récupérer. Tous les arts classiques, les arts de base, le font.

Restent les publics du malouf. Ils existent là où se produit Ziad Gharsa. Ils seront présents à la cité. Mais qu'en est-il en général, qu'en sera-t-il en dehors de cela ?

Dans les années 60-70, le malouf s'apprenait à l'école, était diffusé à la radio et à la télévision, ses publics se forgeaient, se fidélisaient à la base, en amont. Pas besoin d'aller les chercher. Pas besoin de concurrencer la Rachidia. Pas besoin de programmer un «bey» à la Cité.

La «chaîne vertueuse» était une réalité de la politique culturelle de l'Etat, sa première priorité. Scène, école, radio, télévision, qui se lient et se complètent pour donner naissance à une nation consciente, critique, éveillée, à des publics férus d'intelligence et de beauté : voilà ce qui nous fait défaut depuis des décennies. Voilà qui manque cruellement à notre Culture. Voilà qui assurerait à nos arts de base, au malouf, à nos grandes musiques, leur pérennité.