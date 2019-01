Afrique de l'Ouest: Audacieuse Etoile du Sahel

Le fait saillant n'est autre que celui qui s'est déroulé à la salle de M'saken où l'Espérance de Tunis a été stoppée dans son élan par une Etoile du Sahel scintillante et au-dessus du lot. Du coup, l'ESS rejoint son adversaire du jour au sommet de la hiérarchie. Outre ce changement opéré au classement, il y avait le passage du COKélibia de la septième à la cinquième place, ex æquo avec l'ASMarsa. Le saut kélibien va enflammer davantage la concurrence entre le trio du milieu du tableau, en quête des deux places restantes au play-off.

Dans la première moitié du classement, l'EST et l'ASM ont fléchi. Dans la seconde, seul le Tunisair Club a réagi pour renouer avec la victoire, après une assez longue traversée du désert.

Deux questions se posaient avant le débat des titans : qui sortira grandi du choc du jour à forces et armes égales et quel visage pour les deux formations à M'saken? C'est l'Etoile du Sahel qui a créé la sensation de la journée en conduisant l'Espérance à sa première défaite. Les Etoilés éprouvaient sans nul doute une satisfaction légitime, leur plus grand plaisir était de retrouver le sommet de la pyramide, mais aussi de prendre une revanche éclatante. Car, comme le soulignait Noureddine Hfaïedh, leur célèbre entraîneur : «Mon équipe mérite son succès, elle est certainement encore plus forte, aujourd'hui. Mes joueurs ont été plus décidés et plus performants et ont su forcer le destin. Rigueur, mental et application sont les mots d'ordre de la réussite. De bon augure pour le play-off».

Une nouvelle performance qu'on ne voyait pas venir rapidement. La crainte des Etoilés allait progressivement se dissiper, surtout qu'ils ont remporté les deux premiers sets, pas facilement certes, mais avec méfiance et pugnacité 26-24, 25-23. Un relâchement attendu dans le troisième set et comme le prévoyait le chef de file Hfaïedh après les efforts fournis, et la ferme intention de l'adversaire de revenir à la charge. L'EST s'imposa par 25-20. Dans le quatrième set, les deux équipes étaient dans une grande partie au coude à coude avant que l'ESS ne l'emporte finalement 25-21. Ce fut en tout cas une belle explication qui a tenu ses promesses. L'élève Noureddine Hfaïedh est venu à bout du maître Foued Kammoun. Le rêve de l'Espérance de Tunis de terminer la phase initiale sans le moindre faux pas s'est envolé. L'équipe n'a pas pu rééditer le succès de la rencontre de l'aller à domicile et s'est heurtée à un jeu étoilé totalement différent. EST et ESS sont certaines de conserver leur leadership jusqu'à la fin. Elles auront en face dans les trois journées restantes des adversaires à leur portée. On aura recours au coefficient des sets average pour connaître l'équipe qui bénéficiera des deux points de bonus. La logique a prévalu dans le reste des duels. Le Club Sfaxien n'a pas fait de détails à La Marsa pour consolider sa troisième position. Le tout en trois sets et une heure de jeu 25-18, 25-20, 25-17.

Ce fut un coup fatal pour les Marsois en pleine concurrence pour le play-off. Le COK? L'autre candidat n'a pas raté l'occasion de la défaite de l'ASM pour le rejoindre en cinquième position en allant battre le CSHLif sur un score net 25-17, 25-10, 25-16.

La Saydia, nettement supérieure à l'USCarthage, a gagné le derby banlieusard, tout en éprouvant certaines difficultés. D'abord, elle a remporté de haute lutte le set inaugural 28-26, avant de rater le deuxième 21-25 et de se trouver dans l'obligation, dans la quatrième et ultime manche, de cravacher dur et forcer la décision 25-23. Pourtant, la Saydia avait dominé la troisième manche 25-16.

Enfin, le duel de La Soukra entre les deux mal-classés et concernés par le maintien dans la seconde phase a tourné à l'avantage des Aviateurs au détriment des Transporteurs de Sfax.

La victoire par trois sets à un obtenue difficilement 24-26, 25-17, 29-27, 25-21, n'a pas eu d'effet sur le classement des locaux qui gardent toujours la neuvième place.

Résultats

ESS-EST 3-1

ASM-CSS 0-3

MSB-ASTS reporté

CSHL-COK 0-3

USC-SSBS 1-3

TAC-USTS 3-1

Auteur : Taoufik HAJLAOUI

Ajouté le : 29-01-2019