Sénégal: Manquements sur l'internet - 10 plaintes reçues par la CDP

Dans son quatrième rapport trimestriel de l'année 2018 publié hier, lundi 28 janvier, la Commission de protection des données personnelles (Cdp) informe avoir reçu 10 plaintes.

Les griefs des citoyens portent notamment sur l'atteinte à la sécurité et la confidentialité des données personnelles des étudiants, la tentative d'escroquerie et la menace de publication d'une vidéo compromettante sur les réseaux sociaux.

L'accès frauduleux et partage de ses informations bancaires à des personnes non habilitées, le hameçonnage et usurpation d'identité, le cyber harcèlement et l'atteinte à la réputation sont entre autres problèmes signalés.

La diffusion sur Internet d'images et de photos portant atteinte à l'honneur et la réputation du plaignant a été signalée. En tout, la Cdp a traité 51dossiers dont 41 déclarations et 10 demandes d'autorisation.

Par ailleurs, la Cdp a reçu 4 signalements. Les fais incriminés sont relatifs à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une liste de données personnelles concernant des jeunes filles et la vente de base de données de 70.000 sénégalais résidents aux Etats-Unis, au Canada et en Europe et le piratage de compte gmail sont les plaintes et signalements reçus.