Seychelles: Une Seychelloise atteint pour la première fois l'âge de 110 ans

Un siècle et une décennie. C'est ainsi que Nancy Marie, la plus vieille citoyenne des Seychelles, a célébré son 110e anniversaire le 26 janvier en présence de membres de sa famille et d'amis.

Née en 1909 à Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles, Mme. Marie détient maintenant le record de la plus ancienne personnalité de l'archipel des 115 îles de l'océan Indien occidental.

Selon les dossiers du Département des affaires sociales, la plus ancienne des Seychelloise, Aline Amélie, a vécu 109 ans, et est décédée six mois avant d'avoir 110 ans.

Selon les chiffres du Bureau national des statistiques pour 2018, le nombre d'années qu'un homme devrait vivre aux Seychelles est de 70 ans et de 79 ans pour les femmes.

Mme. Marie, mère de deux enfants - un fils de 68 ans, Guy, et une fille de 65 ans, Anne. Elle a cinq petits-enfants et onze arrière-petits-enfants.

La cérémonie a commencé avec la bénédiction du prêtre catholique romain David Alcindor.(Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Pour célébrer cette occasion propice, une cérémonie spéciale a eu lieu au centre communautaire du district central de Rivière Anglaise. La célébration a commencé avec les bénédictions du prêtre catholique romain, le père David Alcindor.

Après une prière spéciale, des paniers et des cadeaux ont été remis à Mme Marie, par Wilbert Herminie, membre de l'Assemblée nationale pour le district de Rivière Anglaise, et par Emmanuel Toussaint, directeur général du département des Gouvernements locaux.

Mme. Marie se dit heureuse de célébrer un tel anniversaire et d'avoir le privilège de voir les jeunes générations de la famille.

Nancy a travaillé comme femme de ménage à la résidence familiale des Delpeches à Praslin et les deux familles étaient très proches. Dans son plus jeune âge, elle aimait les légumes, le thé et la cuisine, plus particulièrement le poulet.

La fille unique de Mme. Marie, avec qui elle vit, dit que sa mère peut toujours se prendre en charge et va même à ses tâches quotidiennes.

"Elle n'aime pas rester oisive, elle essaie toujours de prendre soin d'elle et des petites tâches ménagères", a-t-elle déclaré.

Après s'être réveillée chaque matin, elle commence par préparer du thé pour tout le monde.

Elle n'est pas la première de sa famille à atteindre 100 ans; sa mère Élisabelle Marie a vécu 103 ans.