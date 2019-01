Afrique: Le marché des armes devrait croître de 50% d'ici à 2024

L'information a été donnée par Stéphane Konan, directeur du ShieldAfrica, lors du cinquième salon professionnel de la défense tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La croissance enregistrée par le secteur de l'armement devrait être motivée par l'apparition de nouvelles menaces de plus en plus grandes en Afrique. « C'est le continent qui a subi le plus d'attaques terroristes en 2017 et les menaces pour l'environnement augmentent, comme le braconnage et la pêche illégale... Donc, le besoin de matériel de défense et de sécurité augmente » à cet effet, a déclaré Stéphane Konan.

S'appuyant sur les chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'analyste a également rappelé que le marché africain de l'armement reste marginal par rapport au marché mondial, citant un chiffre de 42,6 milliards de dollars sur 1 731 milliards en 2017.

Le ShieldAfrica se présente comme le salon leader du continent africain répondant aux besoins en sécurité et défense et réservé aux professionnels. Il a attiré, en Côte d'Ivoire, des milliers d'exposants venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie autour du thème « La protection et le contrôle des frontières ».

Pour rappel, l'événement ShieldAfrica regroupe, depuis 2013, plusieurs leaders mondiaux de l'industrie de l'armement en Afrique, lors d'un salon commercial se déroulant sur plusieurs jours. Cette année, l'événement a enregistré un taux de participation quatre fois plus élevé que lors du premier salon avec cent treize exposants de vingt-neuf pays ainsi que cinquante délégations officielles représentées à Abidjan.