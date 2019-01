Cote d'Ivoire: Energia Expo 2019 ouvre le débat sur les meilleures possibilités de développement

L'Afrique ne saurait répondre aux besoins en électricité de ses foyers et ses entreprises si elle ne libère son formidable potentiel d'énergies renouvelables (actuellement sous exploitées) en le conjuguant à l'énergie conventionnelle.

Pour tracer les sillons de l'adaptation de l'Afrique à cette nouvelle donne mondiale, Clarti Sarl, société spécialisée dans la promotion des énergies renouvelables, se propose d'ouvrir le processus à travers un Salon international dénommé "Energia Expo".

Une plateforme de rencontre de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'énergie, du gouvernement et des consommateurs individuels et institutionnels.

Cette première édition qui se tiendra du 10 au 12 avril, à Abidjan, traitera particulièrement des politiques et stratégies à mettre en œuvre pour développer le potentiel de production des énergies vertes et promouvoir sa consommation au sein des ménages et entreprises de Côte d'Ivoire.

En plus d'offrir des opportunités uniques de promotion de produits et services ainsi que de partenariats d'affaires, il s'agira de réfléchir à toutes les stratégies efficaces pouvant permettre à la Côte-d'Ivoire de réussir sa transition énergétique.

Des expositions, des échanges B to B et des conférences thématiques meubleront le Salon. Les conférences traiteront notamment de la production de l'électricité à partir de la biomasse et du soleil, la question de l'efficacité énergétique sera abordée ainsi que la problématique du financement des projets d'énergies renouvelables.

Des débats tourneront également autour de la question de l'éclairage public et de l'électrification rurale à partir de l'énergie solaire.

Enfin, l'option des énergies renouvelables comme solution pouvant combler le déficit énergétique dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture sera abordée.

Dans le droit fil de l'adoption par les États africains d'un agenda ambitieux pour développer le secteur des énergies renouvelables en octobre 2012 et en juillet 2013 et déployer des solutions efficientes et à coût abordable, il s'agira surtout de réfléchir à toutes les stratégies efficaces pouvant permettre à la Côte d'Ivoire de réussir sa transition énergétique qui se décline en divers objectifs : accroître à 11% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2020, et 42% à l'horizon 2030, atteindre une production énergétique de 4 000 Mw à l'horizon 2030.

Faut-il le noter, avec quelque 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, et environ 730 millions de personnes qui dépendent des usages traditionnels de la biomasse, l'Afrique fait face à un énorme déficit énergétique.

Pourtant, les Africains disposent d'abondantes ressources d'énergies renouvelables, notamment l'énergie hydraulique, solaire et géothermique, éolienne, marine et la biomasse.