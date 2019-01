Gabon: Le pays s'engage dans la Cosmétopée

Les chercheurs gabonais et français se sont retrouvés au siège de la Cosmetic Valley le 25 janvier pour préparer la conférence qui aura lieu à Libreville le 27 février à l'Institut français du Gabon.

L'université de Rouen Normandie, l'université Franco gabonaise Saint Exupéry, l'Institut Africain d'Ingénierie Rurale et de Développement Social, l'Université Omar Bongo, l'association Visages d'Espoir, l'Institut Français du Gabon et la Cosmetic Valley s'associent pour promouvoir et mettre en œuvre la filière gabonaise de la Cosmétopée au service de l'Afrique.

JL Ansel, M. Lesourd, JL Le Goff, F. Bidaux et R. Nguema Obame se sont ainsi retrouvés au siège de la Cosmetic Valley le 25 janvier pour préparer la conférence qui aura lieu à Libreville le 27 février à l'Institut Français du Gabon.

Au travers son intervention, JL Ansel mettra en évidence l'importance de la cosmetopée au Gabon et la nécessité de mettre en place une filière structurée de recensement et d'exploitation des savoir-faire traditionnels. L'IAIRDS et ses partenaires français et gabonais souhaitent répondre à cette nécessité par la création d'un centre de formation entièrement dédié aux métiers agricoles et aux activités connexes dont la cosmétopée.

Une série de conventions a été signée dans ce sens entre les différents acteurs du projet Eco2 ruralité et leurs représentants :

Roger N GUEMA OBAME pour l'IAIRDS

Jean Luc ANSEL pour la Cosmetic Valley

Raymond MAYER l'université franco-Gabonaise Saint Exupéry

Marc Louis ROPIVIA pour l'université Omar Bongo

Joel ALEXANDRE pour l'université de Rouen

Fabien BIDAUX pour Visages d'Espoir

Deux conventions sont en cours de signature avec :

Ludovic OBIANG, directeur de l'institut de recherche en Sciences Humaines du Gabon

Jacques MAVOUNGOU, de l'Institut de Recherche Technologique du CENAREST

Anne Marie PETRIAUX et Nicolas NOUAIL, du lycée agricole d'Yvetot en Normandie

Auguste NGUEMA NDOUTOUME, directeur de l'Institut de Recherche en Agriculture et en Foresterie (IRAF)

Henri Paul BOUROUBOU BOUROUBOU, directeur de l'Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle (IPHAMETRA)

Alfred NGOMANDA, directeur de l'Institut de Recherche en Écologie Tropicale (IRET)

L'ensemble de ces conventions servira à la mise en place d'un parcours de formation allant du CAP au BTS en passant par un BAC Pro dans les filières suivantes :

Gestion durable de la Forêt

Bio Industrie et Laboratoires (cosmétique et cosmétopée)

Agriculture, élevage et Agroalimentaire