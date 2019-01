Algérie: Coupe arabe/MCA-Al-Merrikh - Les Algérois pour se rassurer avant la manche d'Omdurman

- Le MC Alger tentera de prendre option pour le dernier carré de la Coupe arabe des clubs champions de football, en accueillant jeudi au stade 5-Juillet (19h00) les Soudanais d'Al-Merrikh, en quarts de finale (aller).

Eliminé en 1/8 de finale de la Coupe d'Algérie par le NA Husseïn-Dey, le "Doyen" tentera de se refaire une santé et surtout s'accrocher à l'unique objectif qui lui reste cette saison.

"Après notre triste élimination en Coupe d'Algérie, il nous reste cette compétition arabe pour sauver l'honneur et tenter de terminer la saison en beauté, une manière de se réconcilier avec nos supporters. Le match sera difficile face à une équipe d'Al-Merrikh qui n'est plus à présenter, qui a ses propres traditions dans ce genre d'épreuves. Nous devons absolument gagner la première manche avec un bon score pour aborder le match retour avec sérénité", a affirmé le latéral gauche du MCA Nabil Lamara, arrivé cet hiver en provenance de l'USM Bel-Abbès.

Côté effectif, l'attaquant Mohamed Souibaâh, blessé à l'épaule, est incertain pour cette rencontre, de même que le milieu de terrain Sofiane Bendebka. Walid Derrardja et Hicham Nekkache sont, quant à eux, forfaits pour blessure. Toutefois, ce match verra le retour du milieu défensif malgache Ibrahim Amada.

Al-Merrikh, tombeur de l'USM Alger en 1/8 de finale de la compétition, occupe la tête du classement du championnat soudanais, devançant de six longueurs son dauphin Al-Shorta, au terme de la 7e journée.

"On a des informations sur l'adversaire. On sait qu'il est troisième au classement du championnat algérien. On a de l'expérience puisqu'on a joué l'USMA et on sait à quoi s'attendre. On sait aussi que les supporters seront en force. Malgré tout, on est venus pour un bon résultat et faire un grand pas vers la qualification aux demi-finales", a affirmé l'attaquant d'Al-Merrikh Ahmed Hamed.

Le match retour se jouera le 16 février. Outre l'USMA, sortie lors du précédent tour, l'ES Sétif est également passée à la trappe en se faisant éliminer par les Saoudiens d'Al-Ahly.

Dans le premier quart de finale (aller), les Tunisiens de l'ES Sahel ont réalisé une excellente opération après leur victoire en déplacement face au Raja Casablanca (2-0).