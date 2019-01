Algérie: Agriculture - Un nouveau système d'information de gestion de la filière des céréales

Une réunion de travail consacrée à l'examen du projet de modernisation du système d'information intégré de gestion dans la filière céréales s'est tenue mardi à Alger, a indiqué le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Ce projet a été présenté par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) en présence du ministre du secteur, Abdelkader Bouazghi.

Ce nouveau système d'information de gestion, dont la mise en place est prévue pour 2019, prévoit l'informatisation de l'ensemble des mouvements des céréales et légumes secs exécutés par le réseau de l'OAIC à travers le territoire national, dans le cadre des missions de régulation et d'appui à la production, a précisé la même source.

Conçu par une équipe pluridisciplinaire de l'OAIC et des Coopératives de céréales et légumes secs (CCLS), ce système permet de moderniser les supports de gestion actuels pour une meilleure maîtrise, en temps réel, des opérations de régulation, notamment les activités de transport, de stockage, de déstockage, de distribution et de commercialisation, et pour assurer la "traçabilité" des produits, précise le communiqué.

Cet outil de gestion permet également un suivi "rigoureux, efficace et transparent" des opérations de collecte au niveau national durant la compagne moissons-battages, avec l'introduction des cartes magnétiques d'identification nationale des céréaliculteurs et livreurs.

Le dispositif sera étendu aux autres partenaires du réseau OAIC et notamment aux éleveurs et transformateurs, dans le but de "rationaliser l'utilisation des céréales subventionnées".

Par ailleurs, cette réunion de travail a été l'occasion d'examiner les résultats enregistrés lors de la campagne écoulée, notamment en matière d'utilisation des semences certifiées, engrais, entretien des cultures, production et collecte.

Elle a également permis d'apprécier les objectifs affichés pour la campagne en cours, ainsi que les dispositions prises pour mieux encadrer les opérations d'entretien des cultures céréalières (désherbage et fertilisation) et la préparation de la campagne moisson-battage.

La superficie emblavée à ce jour est de 3,49 millions hectares dont plus de 1,47 million hectares emblavés en blé dur, contre une superficie globale de 3,2 millions hectares emblavés à la même période de la compagne écoulée, soit une hausse de 9%.