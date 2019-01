Bénin: Pas de tour international cycliste en 2019

La FBC (Fédération béninoise de cyclisme) est montée au créneau lundi pour annoncer qu'elle ne pourra tenir l'engagement d'organiser son Tour international cycliste en 2019.

En cause, le retrait partiel du sponsor majeur de la fédération, la SOBEBRA (Société béninoise des brasseries). « En 2019, il n'y aura plus de courses de détection. Le Tour du Bénin n'aura pas lieu. La SOBEBRA maintient son sponsoring pour nous permettre de rayonner au niveau continental. Et je la remercie» , a déclaré Romauld Hazoumé, le président de la FBC.

C'est une nouvelle disposition du gouvernement qui n'arrange pas le cyclisme béninois et son partenaire: « Vous n'êtes pas sans savoir que la loi de finances 2018-39 qui est entrée en vigueur le 1er janvier pour la gestion 2019 a institué en ces articles 293-13, 293-14, 293-15, et 293-16, la taxe pour le développement du sport. Toutes les grandes entreprises sont assujetties à cette taxe qui représente 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires de l'année précédente hors taxes.

Le partenariat que nous avons avec la SOBEBRA est d'un peu plus de 3 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Au lieu d'en tenir compte et de soustraire le 1 pour 1000 prévu par la loi, le gouvernement demande à la SOBEBRA de donner 1 pour 1000 de son chiffre d'affaires en plus, ce qui ferait 4 pour 1000. Conséquence : la Fédération que je préside a été invitée par la SOBEBRA a signé un avenant au contrat qui nous liait. Elle réduit sa participation de 1 pour 1000, ce qui fait perdre à notre budget annuel 60 millions de FCFA».