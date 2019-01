Afrique: Assistance humanitaire - L'Unicef lance un appel de fonds de 3,9 milliards de dollars américains

La mobilisation du montant recherché permettra à l'agence des Nations unies d'apporter une aide humanitaire d'urgence à quarante et un millions d'enfants touchés par des conflits ou des catastrophes.

Des millions d'enfants à travers le monde vivent dans les conditions précaires, sans accès à des services essentiels de leur protection, compromettant ainsi leur croissance. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) estime qu' il est donc temps de venir en aide à ces êtres vulnérables. D'où l'appel lancé pour mobiliser de l'argent en faveur de quarante et un millions d'enfants afin de leur permettre d'avoir accès à de l'eau salubre ainsi qu'à des services de nutrition, d'éducation, de santé et de protection dans cinquante-neuf pays à travers le monde.

Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef, a déploré les conditions dans les quelles vivent ces enfants vulnérables. Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, des millions d'enfants frappés par des conflits ou des catastrophes sont confrontés à une violence, à une détresse et à des traumatismes d'une ampleur effroyable. « Nul ne peut sous-estimer l'importance du travail que nous accomplissons dans le domaine de la protection de l'enfance. Sans espaces sûrs dans lesquels jouer en sécurité et sans possibilité de retrouver leur famille et de recevoir un soutien psychosocial, les enfants n'ont aucune chance de panser les blessures psychologiques infligées par la guerre », a-t-elle signifié.

Pour sa part, Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'Unicef, se convainc qu'il est essentiel de « fournir à ces enfants le soutien dont ils ont besoin. Cependant, en l'absence d'une action internationale de grande envergure et durable, beaucoup d'enfants continueront d'en être privés. La communauté internationale doit s'engager à appuyer les efforts de protection des enfants pris dans des situations d'urgence ».

L'appel de fonds de l'Unicef survient un mois après sa déclaration sur l'échec du monde à protéger les enfants vivant dans des régions touchées par des conflits. Ceux-ci sont exposés de manière prolongée à la violence ou à un conflit, en particulier à un jeune âge, et risquent de développer une anxiété nocive. Or, sans un soutien approprié, cette anxiété est susceptible d'avoir des retombées dramatiques sur leur développement cognitif, social et affectif à long terme.

Certains enfants éprouvés par la guerre, les déplacements et d'autres événements traumatiques, tels que la violence sexuelle ou la violence liée au genre, ont absolument besoin de recevoir des soins spécialisés pour y faire face et se relever.