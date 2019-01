Gabon: Une rencontre pour améliorer le secteur financier

Des experts de la finance se réunissent, les 29 et 30 janvier à Libreville, au Gabon, en vue d'accélérer le développement et l'intégration du secteur financier de la sous-région.

La rencontre de Libreville permet d'explorer des thématiques comme l'inclusion financière digitale, le rôle des marchés de capitaux et investisseurs institutionnels, l'intégration financière régionale, la finance verte et d'autres instruments financiers innovants.

Ce rendez-vous semble charrier d'immenses attentes. Il s'agira pour les représentants de ministères des Finances et de banques centrales, fonctionnaires des commissions de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, du Groupement interbancaire monétique d'Afrique centrale, de la Conférence interafricaine des marchés d'Assurance, de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, de l'Ohada et du Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale , professionnels et régulateurs du secteur financier ainsi que des acteurs du secteur privé de plancher sur des contraintes et obstacles empêchant le secteur financier régional de jouer pleinement son rôle de catalyseur de la croissance et d'appui aux objectifs de développement économique et social.

« Ces échanges sont d'autant plus importants pour la Banque africaine de développement que les recommandations et actions prioritaires qui en découleront permettront à l'institution d'élaborer sa prochaine stratégie 2020-2025, en soutien au développement du secteur financier africain », a fait savoir Arnaud Floris de Making finance work for africa (MFW4A), l'un des organisateurs de l'événement.

Selon son institution, le secteur financier peut être considéré comme l'un des moteurs des performances économiques d'un pays ou d'une région, dans la mesure où il occupe une position centrale et cruciale dans la mobilisation et l'allocation des ressources en capital aux secteurs de l'économie réelle. Par conséquent, les politiques de développement du secteur financier devraient être une composante essentielle de l'agenda de transformation économique de l'Afrique et de la réalisation des priorités stratégiques "Top 5" de la Banque africaine de développement (BAD).

La rencontre organisée par MFW4A et la BAD constitue la troisième édition d'une série d'événements régionaux. Elle se tient après celles de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, en septembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et de l'Afrique de l'est et australe, organisée à Nairobi, au Kenya, en octobre de la même année.

« Cette série de dialogues régionaux offre un cadre idéal d'échanges aux institutions financières domestiques et aux institutions de financement du développement afin de mieux comprendre leurs besoins, les changements structurels au sein de l'écosystème financier et d'ajuster par conséquent leurs stratégies d'investissement sur le continent », a indiqué Arnaud Floris.