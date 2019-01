Ile Maurice: Drogue - Le gardien de prison père de 6 enfants à l'ombre pour 6 mois

Il a six enfants mineurs sous sa responsabilité. Le gardien de prison Sheik Mauhazam Pheerunggee avait d'ailleurs mis en avant ses circonstances familiales pour tenter d'échapper à la prison. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus n'a toutefois pas été sensible à sa demande. Ce mardi 29 janvier, en cour intermédiaire, elle lui a infligé six mois d'emprisonnement.

Le gardien de prison avait, en 2013, dissimulé des psychotropes et du cannabis d'une valeur de Rs 10 000 dans le briyani qu'il avait apporté pour son dîner. Le gardien avait aussi caché un téléphone portable, à la demande d'un dénommé Seeneevassen. Il devait les remettre au prisonnier Jean Wendy Carré.

Sheik Mauhazam Pheerunggee, qui est affecté à la New Wing de la prison de Beau-Bassin, a été reconnu coupable sous deux accusations formelles de possession de drogue dangereuse, avec circonstances aggravantes, à des fins de distribution, en vertu de la Dangerous Drugs Act. Le père de famille a également écopé d'une peine de prison de trois mois sous deux autres accusations de «without lawful authority permitted prohibited unlawful articles to be conveyed to a detainee» en vertu de la Reforms Institution Act.

«Je prends note du fait que l'accusé est un agent pénitentiaire. À ce titre, en tant que gardien d'un pénitencier, il a enfreint le principe fondamental de ses obligations», a indiqué la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus. Pour elle, la prison est inévitable bien que les six enfants de Sheik Mauhazam Pheerunggee dépendent de lui. «La Cour a pris en considération la gravité de l'offense et ni une amende, ni des travaux d'intérêt général ne sont justifiés», a-t-elle fait savoir.