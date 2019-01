Ile Maurice: Pravasi Bharatiya Diwas - Pravind Jugnauth s'explique sur sa délégation

C'est un bilan très positif que le Premier ministre a dressé de son dernier voyage en Inde, à l'occasion du Pravasi Bharatiya Diwas (PBD). Pravind Jugnauth a convoqué la presse à son bureau, ce mardi 29 janvier, pour en parler.

L'accueil fait à sa délégation a été «extrêmement chaleureux», se réjouit le chef du gouvernement. «C'était un grand honneur pour moi et Maurice. Je suis très flatté par la couverture médiatique que ma délégation et moi avons reçue de la part de la presse et la télévision indiennes», déclare-t-il. D'ajouter : «Nou'nn gayn front page. On a tenu des propos extrêmement flatteurs à notre égard. Narendra Modi et Sushma Swaraj ont fait l'éloge de Maurice et de ma personne», s'enthousiasme Pravind Jugnauth.

Il a par la suite brossé un tableau de sa visite officielle, qui a notamment compris un tête-à-tête avec le président indien Ram Nath Kovind ; des échanges avec la ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj ; un dîner organisé par le Chief minister de l'Uttar Pradesh Yogi Adityanath ; une rencontre avec des étudiants mauriciens dans la Grande péninsule ; des visites à des lieux de culte ; la «bell-ringing ceremony» pour marquer la fin des activités de la Bombay Stock Exchange, entre autres. Sans compter sa participation aux événements majeurs, soit la cérémonie d'ouverture du PBD et celle marquant les soixante-dix ans de l'accession au statut de République.

À une question de la presse sur sa délégation, Pravind Jugnauth a indiqué que celle-ci comprenait les ministres de l'Éducation et des Arts et de la culture, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Pradeep Roopun, respectivement, le député Zooberr Joomaye, et les Parliamentary Private Secretaries Marie Claire Monty et Toolsiraj Benydin. Sans compter des officiers.

Quid du fait que la délégation était surtout composée de politiciens ? Le Premier ministre explique que chaque organisation a choisi son représentant. «Il y a tellement d'organisations. Si je devais compter autant de monde, bé kot mo koumansé kot mo arété?» a-t-il lancé. D'ajouter que «konséyé res konséyé. Péna pou konpran lindouism plis ou mwins».