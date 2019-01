Soudan: Communiqué de l'Organisation soudanaise pour la liberté de la presse

communiqué de presse

Khartoum — L'Organisation soudanaise pour la liberté de la presse a publié un Communiqué sur les mesures prises contre certains journaux et journalistes et a appelé à permettre aux journalistes d'exercer tous les droits garantis par la constitution et par la loi.

L'organisation craignait que les mesures affectent la scène de la liberté de la presse dans le pays, exprimant sa volonté de voir la presse soudanaise continuer à jouer son rôle de leader en abordant les problèmes du pays avec professionnalisme, objectivité et impartialité.

Le Communiqué a appelé à ce que chacun soit dans un esprit de responsabilité, dans le respect de l'éthique et des principes de la profession de journaliste, des restrictions à la publication et à la liberté d'expression prévues dans toutes les conventions internationales et dans la Constitution de la République du Soudan.

L'Organisation a également appelé à ne pas être incité à la haine, à la sécurité nationale ou à tout ce qui pourrait menacer la sécurité publique, le tissu social et l'unité nationale.