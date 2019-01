Togo: Prisons du pays, des mourroirs ?

C'est une simple interrogation mais elle n'est pas fortuite. Rien que pour l'année de 2018, 34 décès ont été enregistrés dans les prisons du Togo. Selon un document de "diagnostic du milieu carcéral togolais" présenté au cours d'une rencontre la semaine dernière, ces décès peuvent avoir pour causes, entre autres, les problèmes d'hygiène et assainissement, de surpopulation carcérale d'alimentation, de santé, et de sécurité.

Pour information, c'est pour apporter des solutions à ces problèmes que qu'il a été initié pour une durée de 15 mois, le Programme d'Appui au Secteur de la Justice, financé à hauteur de 334.000 euros.

Son objectif général, "est de favoriser la collaboration entre les organisations de la société civile, et spécifiquement. Il vise à corriger les carences au niveau de l'hygiène et assainissement et les questions de santé et le renforcement de l'Administration pénitentiaire pour pouvoir prendre en charge les besoins de la prison civile de Lomé et autres du Togo".