Ile Maurice: Épargne - Dépôt bancaire vs investissements en Bourse

Inciter la population à explorer des pistes d'investissement autres que le dépôt bancaire. C'est l'objectif d'une vaste campagne nationale baptisée «Vers une nation d'investisseurs», qui a été lancée vendredi 25 janvier.

Le fait est que traditionnellement, les Mauriciens placent leurs economies dans des banques. Or, le ministère des Services financiers, de concert avec la Financial Services Commission (FSC), le Financial Services Fund, avec la collaboration de la Stock Exchange of Mauritius veut leur faire prendre conscience des autres options susceptibles de faire fructifier leur argent autant, sinon plus, que les banques.

Il s'agit de l'investissement dans d'autres instruments financiers, qui sont, entre autres, l'investissement dans les sociétés cotées en Bourse tant à Maurice qu'à l'étranger, des bons du Trésor que la Banque de Maurice met régulièrement sur le marché ou encore des obligations émises régulièrement par les sociétés ou au sein de sociétés spécialisées dans la gestion de fonds.

Le gouvernement compte avoir recours à un argument de taille pour convaincre les gens : le faible retour sur les dépôts placés en banque. Alors que les perspectives de faire fructifier son argent sur une base quotidienne, s'il s'agit du trading, sont certes risquées mais réelles.

Lors du lancement de cette opération, à Ébène, Sudhir Sesungkur a fait valoir qu'en l'espace de dix ans, le montant de l'épargne déposée auprès des banques est passé de Rs 73 milliards en 2008 à Rs 250 milliards, soit une hausse de Rs 177 milliards.

Autre chiffre qui permet de mesurer la situation de l'épargne : celui fourni par la Banque de Maurice dans le dernier numéro de Statistical Bulletin, au chapitre 17 B. Pour octobre et novembre, le montant des devises et des dépôts en banque s'élevait à Rs 345 milliards et Rs 321 milliards respectivement. Ce n'est pas très loin de la capitalisation boursière à la fin de la séance de vendredi 25 janvier, qui se chiffrait à Rs 351 milliards, incluant l'apport des sociétés dont les valeurs sont libellées en roupies mauriciennes ou en devises.

L'engagement du gouvernement pour sensibiliser les Mauriciens à diversifier le mode de gestion de leur argent arrive à point nommé. Le nombre d'investisseurs à la Bourse de Maurice s'élèverait, à ce jour, à autour de 100 000. Soit 7,9 % de la population (au 10 janvier, la population de Maurice se chiffrait à 1 265 303 personnes selon Statistics Mauritius), par rapport à la moyenne de 20 % pour un certain nombre de pays. La Stock Exchange of Mauritius veut pousser ce chiffre à 150 000 d'ici 2023.

Lors du lancement de cette opération, Sudhir Sesungkur a dévoilé toute une batterie de moyens devant permettre un changement de culture et de gestion de l'argent de la part des Mauriciens : spots publicitaires, vidéo, campagnes d'information tant à la télévision nationale que sur les nombreuses chaînes de radios de la Mauritius Broadcasting Corporation, installation d'un kiosque permanent à l'Atal Bihari Vajpayee Tower, recours à la popularité dont jouit le groupe Nas. T Black, dont le morceau Cécile a fait un tabac, pour faire chanter l'hymne de la campagne de sensibilisation, déplacement d'une caravane pour sillonner les coins et les recoins de l'île.

«Nous n'allons certainement pas changer les habitudes d'épargne et de gestion d'argent de la population du jour au lendemain. C'est une initiative dont on récoltera le fruit dans le temps. L'important, c'est de pouvoir oser démarrer quelque part», a insisté Sudhir Sesungkur.