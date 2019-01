Congo-Kinshasa: Filimbi - La lutte pour l'Etat de droit continue

Nous avons pris note de la confirmation par la Cour de l'élection de Monsieur *Félix TSHISEKEDI* à la présidence de République Démocratique du Congo (RDC), suivi de sa prestation serment, ainsi que de la publication par la Commission Nationale Indépendante (CENI) des résultats provisoires aux législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018.

Soucieux de l'avenir et de la stabilité de notre pays ainsi que souffrance de nos compatriotes, nous faisons la déclaration suivante :

1. Depuis le lancement, sous une répression sauvage de notre le 15 mars 2015, nous nous sommes pleinement engagés dans la lutte violente et non partisane pour le respect de notre Constitution, plus particulièrement du principe de l'alternance démocratique. Nous avons pris part conformément à notre Vision d'une RDC où citoyen en général, jeune en particulier, est acteur de son avenir ayant notamment la possibilité de penser et d'agir librement car Congo nous appartient à tous. Cet engagement est également conformité avec notre principal objectif qui est d'accroître participation citoyenne, en particulier des jeunes, et d'encourager dialogue entre les citoyens et les acteurs tant sociaux que pour améliorer la qualité de vie de la population ;

2. Notre engagement, qui consistait principalement à conscientisation, la sensibilisation et la mobilisation non de nos compatriotes, avait pour objectifs, d'une part, de Monsieur Joseph Kabila à respecter la Constitution en ne représentant pas pour un nouveau mandat anticonstitutionnel, d'autre part, de nous assurer que les scrutins devant d'élire les futurs dirigeants soient suffisamment démocratiques respectueux du choix des citoyens. Cela devant permettre de nos institutions à travers une légitimité suffisante des animateurs celles-ci ;

3. Aux côtés de nos compatriotes, nous nous sommes engagés dans combat pacifique au prix d'énormes sacrifices et sous une féroce du régime autoritaire et prédateur de Monsieur Joseph Kabila.

Certains compatriotes ont été contraints à l'exil, injustement illégalement privés de liberté et même torturés. Tandis que d'autres, nos martyrs de la démocratie, ont tout simplement été abattus par les hommes de mains du régime Kabila parmi Floribert CHEBEYA, Luc NKULULA, Éric BOLOKO, Thérèse KPANGALA, TSHIMANGA et tant d'autres. A travers cette communication, nous rendons un vibrant hommage et nous nous engageons à ce que * responsables de leurs crimes odieux soient sanctionnés à la hauteur leurs actes* ;

4. Tel que repris dans l'exposé des motifs de notre Constitution : *« depuis son indépendance le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales la contestation de la légitimité des institutions et de animateurs ».* Les élections du 30 décembre 2018 avaient donc principal objectif de redonner une légitimité à nos institutions et leurs animateurs.

Fort malheureusement, la confirmation par la Constitutionnelle du vainqueur à l'élection présidentielle, précédemment déclaré par la CENI, a immédiatement été contestée par candidat *Martin FAYULU*, déclaré deuxième, et rejetée par Conférence Episcopale du Congo (CENCO) dont les résultats compilés sa Mission d'Observation concluent que le vainqueur serait ce dernier.

Malheureusement, la CENI, au service du régime tout au long processus électoral, ayant volontairement refusé de publier procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote, conformément à loi électorale, le doute s'est installé au sein de l'opinion en cause la fiabilité des résultats des différents scrutins. grave encore, les résultats des élections législatives nationales provinciales ont été publié alors que la compilation procès-verbaux n'avait pas encore débuté dans la plupart des de Liaison et de Compilation des Résultats (CLCR) disséminés à le pays.

C'est cette entorse qui expliquerait l'énorme entre, d'une part, une victoire écrasante des deux candidats de l'opposition face au candidat du régime, et d'autre part, le contrôle de plus de deux tiers des assemblées législatives par coalition de Monsieur Kabila. En définitive, hélas comme nous craignions et avions tenté d'alerter, ce processus électoral, l'ensemble chaotique, est en train de replonger notre pays dans nouvelle crise de légitimité, tout en renforçant les divisions au de notre population.

C'est ici que nous lançons, une fois de plus, appel à nos compatriotes de tout bord de ne pas tomber dans stratégie de la division mise en place par les forces obscurantistes, mais également à rejeter, avec la dernière énergie, tout acte violent, guidé par le fanatisme et/ou à caractère géo-ethnique, il en va de survie du pays et de son existence en tant Nation ;

5. Nous remercions la CENCO, l'ECC, ainsi que toutes les confessions religieuses qui se sont impliquées, pour leur citoyen aux côtés de la population. Nous remercions également tous amis du Congo pour leur mobilisation et leur demandons de demeurer côté de la population.

6. En conclusion, nous réitérons nos sincères félicitations à peuple qui a démontré à la face du monde que rien ni personne ne tenir tête à un peuple déterminé et décidé à se réapproprier destin. Ensemble, nous avons empêché Monsieur Joseph Kabila de représenter. Ensemble, nous avons empêché la CENI de nous imposer candidat de Monsieur Kabila. Bravo chers compatriotes pour ces victoires inédites. « Le peuple gagne toujours » dixit l'un de héros, Rossy TSHIMANGA!

Néanmoins, reconnaissons également ensemble que notre engagement pour la transparence du électoral, à travers les futurs scrutins, devant permettre de d'une crise de légitimité récurrente, tout en nous débarrassant ceux qui sont à la base des pillages systématiques de nos et des différents crimes imprescriptibles, doit encore être menée. en est de même de l'amélioration des conditions de vie de population. Ainsi, nous appelons nos compatriotes à rester en et mobilisés car le système prédateur et criminel mis en place légué par Monsieur Joseph Kabila et ses complices internes et doit encore être démantelé.* Nous nous engageons à y prendre part relâche à vos côtés à travers notamment un contrôle citoyen permanent.

La lutte continue...

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo, notre copropriété.

Carbone *Chargé du Réseau & *coordonnateur*