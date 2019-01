Angola: Des entreprises interrogées sur le développement scientifique du pays

Luanda — Le Ministère de l'Enseignement supérieur, science, technologie et innovation (MESCTI) utilisera un échantillon de plus de 100 entreprises liées à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, au développement et à l'innovation dans le cadre de la troisième enquête sur la science, la technologie et l'innovation, a annoncé lundi à Luanda cette institution.

Ce processus, qui durera jusqu'en mars 2019, servira à présenter aux dirigeants les résultats du développement technologique et scientifique réel de l'Angola, afin de guider les futures mesures politiques et d'améliorer le processus de recherche scientifique.

Selon António Alcochete, directeur national des Sciences et de la recherche scientifique, qui s'exprimait lors du lancement de la campagne pour l'enquête, le sondage qui sera fait sur tout le territoire national consiste essentiellement à rassembler des indicateurs au moyen de trois fiches, la première pour la recherche scientifique et le développement, la deuxième pour l'innovation et la troisième pour le transfert de technologie, basées sur des manuels reconnus internationalement et adoptés par l'ONU et la SADC.

À cette fin, les techniciens du MESCTI mettront sur le terrain des équipes de travail composées d'experts de l'Institut national de la statistique et de l'Institut national de l'innovation, ainsi que de l'INAPEM.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Sambo, a révélé que l'Angola comptait deux articles scientifiques pour un million d'habitants, selon les données de la 2e enquête publiée en 2015 dans le rapport de l'Unesco.

Maria do Rosário Sambo estime que cette situation est négative, vu que l'Afrique du Sud avait enregistré plus de 100 articles scientifiques.