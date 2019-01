Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Du matériel aratoire et des intrants pour la relance des activités agricoles à Kindamba

Destinée à environ mille ménages de la population vulnérable et des déplacés ainsi qu'une vingtaine de groupements agricoles du district, dans le département du Pool, l'aide a été officiellement remise le 27 janvier par la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo.

L'assistance humanitaire s'inscrit dans le cadre du relèvement de la population du district de Kindamba, après deux ans de crise sociopolitique. Ainsi, pour accomplir cette tâche, le gouvernement a bénéficié de l'apport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne les semences agricoles et de la Chine pour le matériel aratoire composé, entre autres, de pelles, de houes, de brouettes et de machettes. Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a, quant à lui, apporté des tentes pour des sans-abris.

En effet, grâce à ses fonds propres et des ressources mobilisées auprès d'autres bailleurs, la FAO a offert des semences et intrants agricoles d'une valeur estimée à environ seize millions FCFA. Il s'agit d'un soutien approprié apporté aux personnes déplacées qui retournent actuellement dans leurs ménages pour redémarrer les activités agricoles.

« La FAO est très heureuse d'apporter sa contribution aux efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de la population affectée à travers le rétablissement des moyens de production agricole. L'approvisionnement en semences et intrants de qualité est une priorité majeure pour assurer la production et les récoltes des cultures vivrières qui auront le plus d'impact sur la sécurité alimentaire dans ce département », a indiqué le chargé de suivi-évaluation à la FAO Congo, Théchel Ekoungoulou, annonçant l'intention de cette agence onusienne de concentrer son intervention dans les districts de Mindouli, Goma Tsé-Tsé, Vindza, Kimba et Mbandza-Ndounga.

Remettant un échantillon du don aux autorités locales, la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire a rappelé qu'il s'agissait d'une réponse à la demande de la population de Kindamba qui était considéré comme zone inaccessible. Antoinette Dinga-Dzondo a reconnu que la nature du don reçu ne couvrait pas la totalité des besoins exprimés. « Les défis sont énormes. Le relèvement veut dire donner à la population les moyens de reprendre ses activités, vivre normalement, retrouver un abri. A Kindamba, nous avons mis la priorité sur les activités purement agricoles, la prochaine mission consistera en la remise des boutures de manioc parce que la plupart des femmes ont parlé de cette culture », a-t-elle indiqué.

Se réjouissant du retour effectif de la paix sur l'ensemble de son district, le sous-préfet de Kindamba, Jean-Marie Badila, a remercié le gouvernement pour son assistance multiple et variée même pendant la crise. D'après lui, la phase d'éternels assistés est finie. « La population du district de Kindamba veut aujourd'hui être autonome, redevenir le grenier du Pool comme par le passé. Seules les activités économiques génératrices de revenus chassent la pauvreté et consolident la paix. Cultivateur comme agriculteur, cet accompagnement est le bienvenu, ce n'est que de cette manière que nous divorcerons avec le statut peu enviable d'éternels assistés », a-t-il conclu.

Ils ont dit...

Alphonse Nzaba, cultivateur : « Nous sommes dans une période agricole, comme nous sommes le grenier du Pool, je crois que tout le monde va reprendre l'activité. A travers nos activités, nous allons nourrir nos familles et Brazzaville comme nous le faisions par le passé ».

Romain Mantsimou, chef du secteur agricole du district de Kindamba: « J'apprécie ce geste qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'activité agricole puisque la zone a été secouée par des événements douloureux que nous connaissons tous. Aujourd'hui, la population de Kindamba, pour se refaire, a besoin d'être assistée, les semences reçues lui permettront de reprendre les activités, surtout les maraîchers car, leur activité prendra encore de l'ampleur. Je serai constamment sur le terrain pour les encadrer. »

Notons que selon le dernier recensement général de l'agriculture 2017, le département du Pool figure parmi les grands bassins de production agricole du Congo, à côté de la Bouenza, du Niari et des Plateaux. Couvrant 124 000 ha de terres exploitées, le Pool compte environ 45 136 ménages, soit 79 907 actifs agricoles et le district de Kindamba était l'un des maillons essentiels pour le positionnement du département comme principal grenier du Congo. Ceci grâce à son activité bovine et ses rizières.