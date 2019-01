Algérie: Constantine - Plus de 600 agressions sur les réseaux de gaz et d'électricité en 2018

Constantine — Au total, 612 agressions sur les réseaux de gaz et d'électricité, causées par des tiers ou suite à des travaux de construction, ont été enregistrées au cours de l'année 2018, à travers les communes de la wilaya de Constantine, a affirmé le directeur de la société de distribution de l'électricité et du gaz de Constantine (SDC).

Le bilan établi au cours de l'année 2018, fait état de 326 atteintes sur le réseau d'électricité et 286 agressions sur celui du gaz naturel, a indiqué Mohamed Kharchouche, lors d'une conférence de presse tenue lundi au siège de cette direction.

La commune d'El Khroub a enregistré le taux plus élevé d'atteintes sur le réseau d'électricité avec 131 dégradations, suivie de celle de Constantine avec 113 cas et Didouche Mourad avec 82 cas, a fait savoir le responsable, précisant que ces dépassements se traduisent notamment par l'utilisation illicite et la vente d'électricité à des tiers.

En plus de ces atteintes, plus de 20 incidents sur le réseau de gaz ont été enregistrés suite à des travaux de construction, durant la même année, provoquant l'interruption de l'alimentation en gaz dans de nombreuses régions de la wilaya, a indiqué M. Kharchouche, ajoutant que plusieurs affaires liées à ces dégradations ont été transmises à la justice.

Dans un autre contexte, le directeur de la SDC a indiqué que les créances de la société, au titre de l'année 2018, ont été estimées à 1,43 milliard de dinars, dont 43 millions de dinars auprès des entreprises du secteur public raccordées au réseau de moyenne tension et 18 millions de dinars auprès du secteur privé, raccordés au même réseau.

Les dettes impayées des entreprises du secteur public connectées au réseau de basse tension, telles que les sièges des assemblées populaires communales (APC), les écoles, les administrations et les mosquées, est de 30 millions de dinars, tandis que celles des clients privés raccordés au même réseau sont de l'ordre de 40 millions de dinars, a souligné la même source.

Plus de 500 dossiers pénaux pour atteinte contre les réseaux d'électricité et du gaz naturel, ainsi que pour redevances impayées ont été envoyés aux instances judiciaires, notant que la société de distribution de gaz et d'électricité de Constantine procède préalablement par l'envoi de mises en demeure et en suspendant l'alimentation de l'énergie avant de recourir aux procédures pénales.