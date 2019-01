Algérie: Bâtisud - Intérêt des visiteurs pour les matériaux assurant l'esthétique architecturale

El-Oued — L'intérêt des visiteurs du salon international du bâtiment et des travaux publics du Sud (Batisud), qui se poursuit mardi à El-Oued, notamment les professionnels du secteur, s'est porté sur les matériaux garantissant l'esthétique architecturale.

Les exposants, nationaux et étrangers, à cette troisième édition du salon présentent des échantillons de matériaux utilisés dans l'aménagement urbain, la décoration, et les différents modes architecturaux, et réalisés de sorte à assurer la préservation de l'esthétique et les cachets architecturaux.

Le choix des exposants a été motivé par le souci de mettre à la disposition des professionnels des matériaux à caractéristiques diverses de manière à permettre aux entreprises réalisatrices l'exécution de leurs projets d'architecture et d'urbanisme avec des matériaux garantissant l'esthétique architecturale et urbanistique dans le respect des spécificités des régions, selon les organisateurs du salon.

Des participants à cette manifestation économique et commerciale ont estimé que ce salon est une opportunité de montrer aux professionnels de la construction et de l'urbanisme les innovations dans ce type de matériaux, équipements et outils ainsi que les modes de leur commercialisation et acquisition pour les besoins de leurs projets.

Des visiteurs ont estimé, pour leur part, que les produits exposés, aussi bien les matériaux que les équipements, dont une bonne partie était auparavant importée, sont aujourd'hui à leur portée car produits localement, et répondent à leurs besoins, aussi bien en termes de qualité que de diversité des modèles.

La troisième édition du salon Bâtisud (El-Oued, 26-29 janvier), à laquelle prennent part une cinquantaine d'exposants, est organisée par la société "Foire-Souf" des salons et expositions, en coordination avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex).