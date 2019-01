Algérie: El Bayadh - Lancement de la réalisation de 280 km de fibre optique

El Bayadh — La réalisation de 280 kilomètres du réseau de fibre optique a été lancée dernièrement dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris lundi du directeur de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Brahim Aimeche a indiqué que ce réseau reliera Labiodh Sidi Cheikh et Gouira Lahbar (commune de Brizina) sur 80 km, la localité d'El Bnoud dans la commune de Boussamghoun (75 km), en plus du carrefour menant vers Labiodh Sidi Cheikh dans la commune de Chellala (60 km), Boussemghoun à Chellala (20 km) et Bordj El May, relevant de la commune d'El Khaither à Bougtob, (43 km).Les travaux de réalisation de ce réseau seront parachevés avant la fin du premier trimestre de l'année en cours, selon la même source qui a souligné que ce projet intervient pour conforter et sécuriser le réseau des à travers le territoire de la wilaya, en plus d'éviter coupures de téléphone et d'Internet.

La wilaya d'El Bayadh a connu, en 2018, la réalisation de 180 km du réseau de fibres optiques portant sur le raccordement du chef-lieu de wilaya à la commune de Labiodh Sidi Cheikh sur 130 km et la de 50 km de ce réseau via la route nationale 47 dans son tronçon reliant le carrefour menant vers les communes de Boualem et Brizina en direction de la commune de Brida relevant de la wilaya de Laghouat (50 km).

Il avait été procédé, fin 2018, au raccordement de 91 écoles primaires aux réseaux de téléphone et d'Internet sur un total de 152 écoles à travers le territoire de la wilaya, en plus du raccordement de 51 CEM et 31 lycées de la wilaya au téléphone fixe.

A noter que le nombre d'abonnés au téléphone fixe a atteint, en fin dernière, dans la wilaya d'El Bayadh 22.850 abonnés et celui du service internet 14580.