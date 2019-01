Algérie: 3 bombes artisanales découvertes et détruites à Boumerdès

Alger — Trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lundi lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Boumerdès par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée, le 28 janvier 2019 à Boumerdès (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit trois (3) bombes de confection artisanale", précise la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), un contrebandier et saisi un (1) camion, 7.000 litres de carburant et trois (3) marteaux piqueurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 586 comprimés psychotropes à Sétif (5ème RM)".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont découvert, lors de deux opérations distinctes menées à Adrar (3ème RM) et Batna (5ème RM), deux (2) ateliers de confection d'armes artisanales et ont saisi 18 fusils de chasse, 6,7 kilogrammes de poudre noire, ainsi que divers autres outils, alors que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ain Témouchent et Boumerdes", ajoute le communiqué.