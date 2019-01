Angola: Le pays décline la participation à la Biennale de Venise 2019

Luanda — Le ministère angolais de la Culture a informé mardi, à Luanda, que malgré le souhait de participer à la 58e édition de l'exposition internationale des arts- Biennale de Venise 2019, les conditions et les garanties n'avaient pas été pour la participation du pays à cet événement.

Dans un communiqué de presse envoyé à l'Angop, le département ministériel indique que des raisons conjoncturelles avaient dicté la redéfinition des budgets et des priorités pour le secteur de la culture au niveau national.

"Le ministère de la Culture réaffirme son engagement de continuer à créer les conditions pour la participation de l'Angola aux événements internationaux afin de préserver sa bonne image et le prestige déjà acquis", souligne le document.

L'Angola participe aux éditions de la Biennale de Venise depuis 2013, ayant à l'époque remporté le Lion d'or, la plus haute distinction attribuée au pavillon d'un pays.

La Biennale de Venise est l'événement culturel et artistique le plus important et le plus prestigieux au monde depuis plus d'un siècle. Depuis sa fondation, elle est à l'avant-garde de la recherche et de la promotion de nouvelles tendances artistiques, parmi les plus importantes au monde, dans le domaine des arts contemporains et de l'architecture.