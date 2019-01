Angola: Le pays réaffirme son soutien à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes

Luanda — La Première Dame angolaise, Ana Dias Lourenço, a réaffirmé mardi à New York le soutien et la volonté du pays de partager sa vision et ses bonnes pratiques en matière d'égalité des sexes, d'éducation de qualité pour tous et d'autonomisation des femmes.

Ana Dias Lourenço intervenait à la réunion du Groupe de femmes dirigeantes pour l'égalité du genre, un espace de discussion sur ce thème et le leadership des femmes, selon un document parvenu à l'ANGOP.

Elle a indiqué que la République d'Angola était partie intégrante et active de tous les conventions, programmes, projets et mécanismes internationaux qui établissent des règles, des principes et des procédures permettant d'atteindre les objectifs majeurs qui conduisent à la construction de sociétés paritaires et avec une vision moderne sur la question de l'égalité des sexes.

"L'Angola, en tant que membre du Conseil exécutif de femmes de l'ONU (UN Women Executive Board) et du Groupe des femmes dirigeantes, s'associe aux initiales des Nations Unies pour promouvoir les politiques d'égalité des sexes et d' autonomisation des femmes dans la garantie de la mise en œuvre effective des droits humains des femmes et des filles en tant que partie inaliénable, intégrale et indivisible de tous les droits humains et des libertés fondamentales qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable", a-t-elle affirmé.

Dans son allocution, la Première Dame a commenté l'évolution de l'égalité des sexes en Angola.

Elle a dit que les femmes constituaient l'élément démographique prédominant, à la fois à la campagne et dans les villes (dans les zones urbaines, la représentation des femmes est d'environ 51%), ce qui justifie des politiques de discrimination positive en leur faveur.

Selon la première dame, le gouvernement angolais a, à ce sujet, établi comme priorité dans l'agenda national, la question de l'égalité des chances entre hommes et femmes, condition nécessaire pour les rendre socialement et politiquement actives et participatives dans la prise des décisions et la formulation de politiques et stratégies au niveau du pays.

Au cours des 10 dernières années, a-t-elle rappelé, une série de mesures ont été adoptées avec l'approbation d'une législation visant à éliminer les différentes formes de discrimination entre hommes et femmes, dans lesquelles les instruments les plus pertinents étaient la politique pour l'égalité et l'équité de genre et les programmes de crédit et développement des compétences des femmes rurales.

Elle a ajouté que dans sa stratégie de développement pour 2018/2022, le gouvernement a défini le développement humain et la réduction des inégalités personnelles et territoriales au centre des axes de développement stratégique du pays.