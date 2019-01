Congo-Kinshasa: Albert Yuma préconise des mesures contre les dysfonctionnement Gouvernementaux

En partenaire actif et privilégié du gouvernement de la république, prochain qui accompagnera les premiers pas de la 5ème république, Fédération des entreprises du Congo a saisi l'occasion de la de présentation de vœux à ses membres et aux opérateurs économiques la RDC, intervenue hier mardi 29 janvier 2019, à son siège national, pour exprimer sa sympathie et son soutien aux animateurs de institutions de la République.

Témoins de l'événement, l'ambassadeur de l'Union africaine, Abarry, sénateurs et députés, ainsi que d'autres notabilités de pays.

Dans son discours, Albert Yuma Mulimbi a tenu à rendre hommage président Joseph Kabila pour avoir concrétisé la passation de pouvoirs entre lui et son successeur, le président élu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président national de la FEC dressé avant tout un bilan sommaire de grandes actions menées Joseph Kabila depuis son accession au pouvoir jusqu'à la fin de dernier mandat, actions qui ont sorti notre pays, de la guerre rébellion et des conflits armés, de l'isolement diplomatique et l'embargo des institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires la RDC. Sous son leadership, les relations de coopération ont rétablies et notre pays redevenu crédible, son économie a des soutiens de la communauté internationale, avec caractéristique essentielle, une relative stabilité du macro-économique avec une inflation des biens et services autour de 1,5 % et une croissance économique revue à la hausse, raison de l'amélioration des cours de matières premières.

Tout en saluant l'investiture du nouveau président de la Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, La FEC a tenu à formuler une de recommandations pour permettre l'amélioration de la économique de notre pays, et particulièrement celle des agents l'Etat, du climat des affaires et l'application d'une avantageuse pour le monde économique. Entre autres formulées, Albert Yuma préconise l'élaboration d'une économique réaliste et ambitieuse avec des mesures courageuses les dysfonctionnements gouvernementaux, le non respect de hiérarchie administrative dans l'édiction des textes réglementaires de l'application des dispositions réglementaires par les eux-mêmes, qui ont eu tendance à considérer leurs fonctions comme charges et leur administration comme leur patrimoine privé.

Contre des situations irrégulières, irrationnelles et dénoncées auprès des autorités compétentes, et qui sont légion, plaintes de la FEC ont été ignorées soit rejetées, pendant que requêtes introduites à la justice tendant à les annuler, n'ont pas suivies des décisions satisfaisantes dans le délai requis, les entreprises au risque des paiements indus et aux diverses.

Comme thérapeutique à divers maux qui rongent l'économie de pays, la Fédération des entreprises du Congo a formulé à l'endroit futur gouvernement, un cahier de charges et l'élaboration d' politique économique du développement volontariste axée l'investissement et la création de richesses locales, la relance l'industrie, pour atteindre les objectifs de la transition écologique, l'énergétique ou des transports. Pour terminer, il a exhorté gouvernement à faire de la rédevabilité et de la responsabilité, cheval de bataille.