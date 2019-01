Congo-Kinshasa: Loi sur le statut des anciens Présidents de la République - Kabila, premier cas d'école en RDC

Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote dans les deux du Parlement, la loi sur le statut des anciens Présidents de République élus, va connaître son application avec Joseph Kabila, tout premier Chef de l'Etat congolais à avoir terminé son mandat une passation officielle de pouvoirs avec son successeur. Le des citoyens constate, à la lecture de ce texte, que le précité, contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, ne va pas vivre un citoyen ordinaire.

En sus de sa qualité de Sénateur à vie, avec tous les avantagés à cette dignité (pension spéciale, allocation annuelle, soins santé, rente de survie, rente d'orphelin, habitation décente, véhicules, service de sécurité, etc), il est réputé inattaquable justice pour tous les actes commis dans l'exercice de ses fonctions.

Pour tout acte posé en dehors de ses fonctions de Chef d'Etat, il pourrait être poursuivi en justice qu'après l'approbation des tiers des membres du Parlement réuni en Congrès.

Au regard de la loi portant statut des anciens Présidents de République élus, Joseph Kabila est totalement sécurisé aux politique, social et judiciaire et peut effectivement mener une tranquille après avoir passé le flambeau à Félix Antoine Tshilombo.

Controverse autour des privilèges aux anciens chefs des corps constitués

Si tout le monde souscrit à la volonté du législateur d'assurer protection totale à un ancien Chef de l'Etat élu, afin de prévenir velléités de conservation du pouvoir par des anti-démocratiques, tel n'est pas le cas pour les anciens chefs corps constitués. D'aucuns pensent que l'on fait la part trop aux anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale, ministres, présidents des institutions d'appui à la démocratie, d'état-major général de l'armée et de la police nationale,

responsables des services de sécurité, Présidents des hautes civiles et militaires, Procureurs généraux civils et militaires.

Au lieu de leur prise en charge à vie par le Trésor public, il plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon principe universellement admis. Car, au sens actuel de la loi, finances publiques risquent de connaître une saignée continue l'élargissement, sans fin, du cercle des privilégiés.

D'où, le vœu du grand nombre est que, par souci d'économie des publics, ce texte soit rapidement remis en cause et amendé, afin les anciens chefs de corps constitués soient élagués, pour ne que les anciens Présidents de la République élus. On se souvient qu' son temps, l'initiateur de cette loi, le sénateur Modeste Mutinga, avait circonscrit son projet au seul cas des anciens Chefs d'Etat.

C'est dans le but de s'aménager des privilèges hors normes que dignitaires du « kabilisme » avaient opéré un passage en force élargi le bénéfice de la loi Mutinga aux anciens chefs de constitués qui, certes, rendent d'éminents services à la Nation ne devraient pas vivre éternellement aux frais de l'Etat. Le est ouvert. LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ELUS ET FIXANT AVANTAGES ACCORDES ANCIENS CHEFS DE CORPS EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit son aspiration démocratique, la République Démocratique du Congo n' jamais expérimenté l'alternance démocratique.

Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs institutions et de corps constitués de la République.

C'est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l' démocratique, s'est engagé dans un projet de société assis notamment sur les fondements ci-après:

(i) la dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect la Constitution ;

(ii) l'élection du Président de la République au suffrage direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois;

(iii) la prohibition aussi bien de la conquête et de la du pouvoir par la force que du renversement de tout constitutionnel.

Dans la même perspective, l'article 104 alinéa 7 de la fixe le sort des anciens Présidents de la République élus.

Cependant, force est de constater à ce jour que ces s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique, que la stabilité et la pérennité des institutions de la pour la consolidation de la démocratie.

À cet égard, outre le fait que, sur pied des articles 70, 104 7et 122 points 6 et 14 de la Constitution, la présente loi fixe statut des anciens Présidents de la République élus, elle consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme l'alternance démocratique. Elle détermine également les droits devoirs reconnus aux anciens chefs de Corps constitués, compte tenu l'importance du rôle qu'ils jouent au sein de l'appareil de l'Etat de leur grande influence sur la vie politique nationale.

En effet, la République est un tout composé de plusieurs fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute démarche tendant marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à l'idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant l'accession de la République démocratique du Congo à la intematianale.

Contenant vingt-quatre articles, la présente loi est subdivisée cinq chapitres ainsi intitulés :

Chapitre 1er: Des dispositions générales;

Chapitre II :: Des droits et des devoirs des anciens Présidents de République élus;

Chapitre III : Des avantages et devoirs reconnus aux Présidents des deux Chambres du Parlement;

Chapitre IV: Des avantages et devoirs reconnus aux anciens Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature,

anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour militaire, Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et généraux près ces juridictions, anciens Présidents du Economique et Social, de la Commission Électorale Indépendante, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de Communication, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,

anciens Chefs d'Etat-major général des Forces Armées et des Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, Administrateurs généraux de l'Agence Nationale de Renseignements Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens d'Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;

Chapitre V: Des dispositions finales.

Telle est l'économie de la présente loi,

LOI

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré;

L'Assemblée nationale a statué définitivement;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS Article La présente loi fixe le statut des anciens Présidents de la élus. Elle détermine les règles spécifiques concernant leurs droits devoirs, le régime de leurs incompatibilités, leur statut pénal que les avantages leur reconnus.

Elle détermine également les avantages et devoirs accordés aux Chefs de Corps constitués.

Article Au sens de la présente loi, on entend par :

1. ancien Président de la République élu: tout citoyen congolais qui accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les exercées et les a aquittées conformément à la Constitution;

2. anciens Chefs de Corps constitués: anciens Présidents l'Assemblée nationale, anciens Présidents du Sénat, anciens Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature,

anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour cassation, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour militaire, Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et généraux prés ces juridictions, anciens Présidents du Economique et Social, de la Commission Électorale Indépendante, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de Communication, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,

anciens Chefs d'Etat-major général des Forces Armées et des Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, Administrateurs généraux de l'Agence Nationale de Renseignements Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens d'Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;

3. sécurité: ensemble de mesures et de dispositions assurant la protection de la personne des anciens Présidents de République élus, de leurs familles et de leurs patrimoines et anciens Chefs de Corps constitués;

4. secret d'Etat: toute information portant sur des affaires, dossiers ou des documents de l'Etat, réputée confidentielle dont divulgation porterait préjudice à la sécurité de l'Etat.

CHAPITRE Il : DES DROITS ET DEVOIRS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE RÉPUBLIQUE ÉLUS

Section 1ère : Des droits

Article Tout ancien Président de la République élu jouit des spécifiques ci-après:

1. droit à des mesures et à des dispositions particulières en de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de biens;

2. droit à l'honneur, à la dignité et à la considération dus à ancien Président de la République élu;

3. droit à la protection sociale de l'Etat dans les cas et conditions définis par la présente loi ;

4. droit de porter le titre de « Président de la République honoraire» ;

5. droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des détermine les conditions dans lesquelles des honneurs peuvent être rendus à un ancien Président de la République élu.

Section 2 : Des devoirs

Article Tout ancien Président de la République élu est soumis aux incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément ou soustrait par la loi.

Aucune soustraction. ni exonération aux devoirs prévus par Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice intérêts de l'Etat congolais, de ses institutions ou de son peuple.

..

Article 5

Tout ancien Président de la République élu est soumis à obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et loyauté envers l'Etat.

L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle divulguer ou de révéler des secrets d'Etat ou des informations qui, raison de leur nature et/ou de leurs conséquences, ne peuvent connues que des seules autorités nationales.

L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l' public et aux bonnes moeurs.

L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'Etat implique disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans envers la Nation, le peuple congolais et les Institutions de l'Etat.

Section 3 : Des incompatibilités et du statut Paragraphe 1er : Des incompatibilités

Article En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien Président de République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues l'article 108 de la Constitution.

Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par organisme international dont la République Démocratique du Congo membre.

Paragraphe 2 : Du statut pénal

Article 7

Toul ancien Président de la République élu jouit de l'immunité poursuites penales pour les actes posés dans l'exercice de fonctions.

Article 8

Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, poursuites contre tout ancien Président de la République élu soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des Chambres du Parlement réunies en Congrès suivant la procédure par son Règlement intérieur.

Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien de la République élu.

Article 9;

En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l' commis par tout ancien Président de la République élu, juridictions nationales ont priorité sur toute internationale ou étrangère.

Section 4 : Des avantages

Article Les avantages accordés à tout ancien Président de la République comprennent :

1. la pension spéciale ;

2. l'allocation annuelle pour services rendus ;

3. les soins de santé, la rente de survie et la rente d'orphelin;

4. les avantages complémentaires.

Paragraphe 1er : De la pension spéciale

Article 11

Tout ancien Président de la République élu bénéficie d'une pension Spéciale.

Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par Parlernent lors du vote de la loi de finances, sur proposition Gouvernement. Elle ne se cumule avec aucune autre pension à charge Trésor public.

Article 12

Le droit à la pension spéciale prend effet à l'installation du ' nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 2 : De l'allocation annuelle pour services Article 13

Tout ancien Président de la République élu bénéficie d'une annuelle pour services rendus.

Le montant de l'allocation annuelle pour services rendus déterminé par le Parlement lors du vote de la loi de finances proposition du Gouvernement.

Article 14

Le droit à l'allocation annuelle pour services rendus prend effet l'installation effective du nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 3: Des soins de santé, de la rente de survie et de la d'orphelin

Article 15

Tout ancien Président de la République élu bénéficie, pour lui-même,

son conjoint et ses enfants mineurs, des soins de santé à charge Trésor public, au pays ou éventuellement à l'étranger.

En cas de décès d'un ancien Président de la République élu, les de santé sont acquis au conjoint survivant non remarié et à orphelins mineurs.

Cette obligation peut être acquittée au moyen d'une assurance- souscrite au profit des intéressés.

Article 16

En cas de décès d'un ancien Président de la République élu, conjoint survivant non remarié et ses enfants mineurs respectivement d'une rente de survie et d'une rente d'orphelin.

Le montant de la rente de survie et celui de la rente d'orphelin déterminés annuellement par le Parlement lors du vote de la loi finances, sur proposition du Gouvernement.

La rente de survie et la rente d'orphelin sont dues mensuelllement.

Article 17

Le conjoint survivant non remarié et les orphelins de moins vingt-cinq ans encore aux études bénéficient, au décès d'un Président de la République élu, d'une allocation forfaitaire dont montant et les modalités de payement sont fixés par décret du ministre délibéré en Conseil des ministres.

Paragraphe 4 : Des avantages complémentaires

Article 18

Tout ancien Président de la République élu bénéficie des complémentaires ci-après :

1 une habitation décente fournie par l'Etat ou une indemnité de logement ;

2 un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;

3 un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint ses enfants mineurs ;

4 cinq Véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après ans deux fois renouvelables;

5. un service de sécurité doté de moyens logistiques comprenant au moins deux gardes du corps, trois éléments de sa et une section chargée de la garde de sa résidence;

6. un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser dix personnes ;

7. des locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour secrétariat dont le nombre ne peut dépasser six personnes ;

8. une dotation mensuelle en carburant;

9. une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau,

d'électricité et de téléphone.

Les modalités .d'exécution des dispositions de l'alinéa sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil ministres.

CHAPITRE III : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX PRÉSIDENTS DES DEUX CHAMBRES DUPARLEMENT

Article Sans préjudice des dispositions des Règlements intérieurs des Chambres du Parlement, il est reconnu à tout ancien Président l'Assemblée nationale ou du Sénat, les avantages ci-après:

1 une indemnité mensuelle;

2 une indemnité de logement ;

3 une garde sécuritaire de six policiers;

4 un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;

5. un titre de voyage par an, en business class, sur le international, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;

6. des soins de santé à charge du Trésor public pour lui-même, conjoint et ses enfants mineurs, au pays ou éventuellement l'étranger;

7. deux véhicules après cinq ans, une fois renouvelable.

« Le montant des avantages indiqués à l'alinéa précédent déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi finances, sur proposition du Gouvernement.

Article Les avantages énumérés à l'article 19 sont dus à la effective des fonctions.

Ils ne sont pas dus en cas de décès ou de condamnation irrévocable une peine de servitude pénale principale pour intentionnelle.

CHAPITRE IV : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX ANCIENS MINISTRES, ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE,

ANCIENS PROCUREURS -GÉNÉRAUX PRÈS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, PREMIERS PRÉSIDENTS DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, DE LA COUR CASSATION, DU CONSEIL D'ETAT, DE LA HAUTE COUR MILITAIRE, PROCUREURS GÉNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE, PROCUREURS GÉNÉRAUX ET GÉNÉRAUX PRES CES JURIDICTIONS, ANCIENS PRÉSIDENTS DU ECONOMIQUE ET SOCIAL, DE LA COMMISSION ÉLECTORALE INDÉPENDANTE, .DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME,

ANCIENS CHEFS D'ETAT-MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES ET COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE, ADMINISTRATEURS GENERAUX DE L'AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS ANCIENS DIRECTEURS GENERAUX DE MIGRATION ET AUX ANCIENS D'ETAT-MAJOR DES FORCES TERRESTRE, AÉRIENNE ET NAVALE.

Article Sans préjudice des textes particuliers qui régissent les constitués autres que les anciens Présidents des deux Chambres Parlement, il est reconnu des avantages et devoirs aux anciens de Corps constitués.

Les avantages leur accordés ne sont pas dus sur toute période laquelle Ils exercent une quelconque fonction publique, sauf fonction d'enseignant.

Ils ne font pas non plus l'objet de cumul lorsque ces anciens de Corps constitués ont exercé plusieurs fonctions qui y droit, la fonction dont les droits et avantages sont les plus devant être préférée.

Article Les dispositions des articles 4 et 5 du Chapitre Il de la loi s'appliquent mutatis mutandis aux anciens Chefs de constitués visés par les chapitre; III et IV ci-dessus. '

Dans un délai de trois mois à dater de la publication de la loi ~u Journal officiel, un décret du Premier ministre délibéré Conseil des ministres détermine les avantages et devoirs visés l'article 21 de la présente loi, précise les conditions de et les causes d'exclusion, et en fixe les modalités d'application.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont d'effet rétroactif.

Article La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 26 Juillet: Joseph KABANGE