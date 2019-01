Sénégal: L'administration des douanes appelée à "une gestion coordonnée" des frontières

Rosso-Sénégal (Saint-Louis) — L'administration des douanes, de concert avec les forces de sécurité, doit travailler à une "gestion coordonnée" des frontières pour davantage faciliter les échanges et assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale dans un monde en pleine mutation, a indiqué le lieutenant-colonel

Pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'administration des douanes doit procéder à une "gestion coordonnée des frontières, basée sur une étroite collaboration de toutes les forces de sécurité, en relation avec toutes les autres parties prenantes" de la chaîne logistique internationale.

Pape Gorgui Dème s'exprimait mardi dans le à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane à Rosso, sur le thème "Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises".

Selon le lieutenant-colonel Pape Gorgui Dème, "dans un monde en perpétuelle mutation marqué par une montée de la criminalité transfrontalière, l'administration des douanes, en raison de sa position stratégique, doit continuer de faire preuve d'innovation afin de garantir l'intégrité de la chaîne logistique".

Dans cette perspective, a-t-il souligné, l'Organisation mondiale des douanes (OMD) invite les services concernés "à dépasser nos sentiments nationalistes qui deviennent de plus en plus inopérants dans ce monde de grands ensembles où les espaces économiques sont de mieux en mieux intégrés".

Aussi agents et fonctionnaires des douanes sont-ils invités à "conjuguer leurs efforts pour mettre en place un cadre adéquat pour le mouvement sans entrave des marchandises et des personnes, au bénéfice des populations".

Le chef du bureau des douanes de Rosso-Sénégal note que dans un monde globalisé à l'ère du numérique, "marqué par une insécurité galopante et multiforme, où les flux transfrontaliers croissent de manière exponentielle, l'administration des douanes est plus que jamais interpellée pour apporter des réponses adéquates aux défis de l'heure, à savoir la facilitation des échanges et la sécurité de la chaîne logistique internationale".

Le lieutenant-colonel Dème a par ailleurs félicité les commissionnaires en douane agréés et les opérateurs économiques, les convoyeurs et transporteurs, dont "le soutien indéfectible et continu a valu au bureau des douanes de Rosso-Sénégal d'avoir des résultats satisfaisants dans la collecte des recettes".

"L'administration des douanes, face au rendez-vous du numérique, doit bien s'adapter aux dispositifs de contrôle, afin que nos frontières soient si intelligentes pour être des plateformes intégrées qui faciliteront de manière sélective, le passage des flux ne présentant pas de risque", a-t-il soutenu.