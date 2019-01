Algérie: Annaba - Projet de réalisation d'un barrage à Bouhdid pour collecter les eaux pluviales

Annaba — Un projet de réalisation d'un barrage pour collecter les eaux pluviales et la maîtrise de leur débit vers l'oued, sera lancé dans la région de Bouhdid (Annaba), pour protéger la région Ouest de la ville des inondations, a indiqué, lundi soir, à Annaba, l'inspecteur général du ministère des Ressources en eau, Slimani Zenagui.

Au cours d'une visite sur le terrain en compagnie du wali, Toufik Mezhoud et des cadres des secteurs des ressources en eau et de l'assainissement, le même responsable a indiqué que ce projet, confié à l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), sera réalisé "dans les plus brefs délais", ajoutant que ce futur ouvrage constituera une "solution définitive" au problème des inondations causées par l'Oued Bouhdid dans la plaine Ouest de la ville d'Annaba.

L'inspecteur général du ministère des Ressources en eau et le chef de l'exécutif local ont inspecté le déroulement des opérations de prise en charge des dégâts occasionnés par les inondations ayant touché plusieurs quartiers et agglomérations de la wilaya de Annaba, à l'instar d'El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar.

M. Zenagui a rappelé que d'importants projets ont été réalisés à Annaba au profit du secteur des ressources en eau, précisant que les opérations de mise à niveau et d'entretien des 35 stations de pompage ont permis d'éviter des dégâts qui pouvaient être plus importants durant ces intempéries.

Durant cette visite, il a également procédé à l'inspection des mesures de prise en charge des dommages engendrés par les dernières inondations qui ont affecté les régions d'Annaba, El Hadjar et El Bouni et de tenter de résoudre le problème des inondations ayant touché la région de Gharbi Aissa dans le quartier Seybouse, commune d'Annaba, et qui ont pour origine les travaux de réalisation d'une station-service.

Pour sa part, le chef de l'exécutif local a multiplié les tournées d'inspection et de suivi des opérations de pompage des eaux, de traitement des conséquences des inondations survenues dans les communes d'El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar et la prise en charge des familles touchées, a-t-on noté.

La wilaya d'Annaba a reçu des renforts en matière d'équipement et matériels de pompage des eaux provenant de 13 wilayas de l'Est du pays pour un traitement rapide des préjudices occasionnés par les inondations.