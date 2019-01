Algérie: Salon du recrutement - Plus de 2.400 postes d'emploi proposés par des entreprises

- Plus de 2.400 postes d'emploi seront proposés par des entreprises et établissements qui participent à la 13ème édition du salon du recrutement et de la formation continue, ouvert mardi au Palais des expositions (Pins Maritimes) à Alger, a indiqué le commissaire du salon, Ali Belkhiri.

La manifestation intitulée "Carrefour de l'emploi et de la formation continue" placée sous le thème "Citoyenneté et économie digitale", regroupe environ 40 entreprises publiques et privées, dans plusieurs secteurs liés, notamment, à l'informatique, l'agro-alimentaire, le BTPH et les services, "qui proposeront plus de 2.400 emplois aux jeunes", a précisé le même responsable.

Elle s'adresse, notamment, "aux demandeurs d'emploi ou aux personnes souhaitant créer leur propre entreprise, mais également aux jeunes à la recherche de stages, ainsi qu'à tous ceux (étudiants ou diplômés) qui veulent renforcer leurs compétences et savoir-faire par des cycles de formation complémentaires", a-t-il ajouté.

Ce salon, qui s'étalera sur 3 jours et auquel prennent part, également, des écoles et instituts de formation, "se veut un espace d'intermédiation entre les jeunes demandeurs d'emploi et des entreprises en quête de compétences" et a pour but d'établir "un dialogue direct à travers des entretiens d'embauche et des contacts d'information sur des offres de formation".

S'agissant du volet entreprenariat, ce salon ambitionne d'être un "carrefour" de rencontres entre les représentants des organismes publics d'emploi, notamment, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d'assurances-chômage (CNAC) et les jeunes porteurs de projets, a-t-il indiqué.

Cet évènement permettra aux jeunes de pouvoir accéder aux informations et aux orientations sur les mesures et procédures liées au financement des projets d'activités et à la création de la micro-entreprise.

D'autre part, un espace sera réservé aux conférences thématiques et ateliers de conseil et d'information qui seront animés par des professionnels et experts dans le domaine de l'emploi, sur les différentes procédures liées, notamment, à la rédaction des CV, la préparation à l'entretien d'embauche, et l'établissement d'un bilan de compétences, a-t-il fait savoir.

Pour cette nouvelle édition du salon, les organisateurs ambitionnent de dépasser les 25.000 visiteurs. Lors de la précédente édition (2017), le nombre de visiteurs enregistrés a atteint 20.000.