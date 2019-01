Burkina Faso: Retrait des parcelles non mises en valeur - Piqûre de rappel de la SONATUR

Afin de communiquer autour des parcelles non mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) a animé une conférence de presse. Objectif : faire le point de la situation des parcelles non mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000 et rappeler aux différents acquéreurs desdites parcelles de se conformer aux textes en vigueur et aux engagements du cahier des charges. C'était le mardi 29 janvier 2019 à Ouagadougou.

Rappelons que la SONATUR avait fait des communiqués pour interpeller toutes les personnes qui disposent de parcelles non mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000 afin que les acquéreurs se conforment à la réglementation en vigueur, faute de quoi des sanctions leur seraient appliquées.

La date butoir de cette interpellation était fixée au 31 décembre dernier, début des procédures de retrait desdites parcelles conformément aux textes en vigueur.

Pour respecter ses engagements, la SONATUR a déployé une équipe technique sur le terrain afin de mesurer la réactivité des acquéreurs suite à la diffusion des différents communiqués.

Trois zones, à savoir zone A (toutes les voies sont bitumées), B (voies primaires bitumées), C (aucune des voies), composent une portion du site A, s'étalent de l'échangeur de Ouaga 2000 au Golf club, et sont délimitées à l'est par la route de Pô et à l'ouest par le boulevard de l'insurrection (route de Saponé) avec comme limite le croisement de l'hôtel Laïco.

Au cours de la conférence, l'orateur du jour, le directeur général de la SONATUR, Soabou Diallo, a expliqué que la liste des parcelles non mises en valeur serait transmise à l'autorité compétente pour les dispositions à prendre.

En outre, la SONATUR va vérifier si les attributaires desdites parcelles disposent des documents y afférents (attestation définitive, plan de bornage).

Il a souligné que pour l'ensemble de la portion du site A, sur un total de 6482 parcelles, 6065 ont été mises en valeur et 417 non mises en valeur, soit un taux de 93,60%.

Il a martelé qu'après 20 ans, il faut que la maison se fasse un nouveau souffle et une place de choix dans l'aménagement et la commercialisation des terrains.

Confiant, il a indiqué que, pour l'année 2019, les grands chantiers de sa structure porteront, entre autres, sur la conduite d'une opération dénommée « casiers vides ».

A écouter Adama Séré, directeur de la qualité de l'audit interne et président du Comité en charge de l'opération « casiers vides », il s'agit du traitement des dossiers qui sont en instance (les réclamations, l'établissement des attestations définitives, les plans de bornage des clients). A son avis, cette opération va consister à finaliser tous les dossiers afin qu'il y ait le moins de plaintes possible.

« Au niveau de la SONATUR, nous disposons des documents définitifs tels que des attestations, des plans de bornage que nous avons du mal à remettre à des clients du fait qu'ils ont changé d'adresses ou pour d'autres motifs », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, les conférenciers veulent arriver à une meilleure maîtrise du temps de traitement de tous les dossiers en vue de l'établissement des attestations définitives pour la satisfaction de la clientèle, même s'ils sont conscients que l'établissement des attestations définitives relève des services des impôts.

Mais nous allons échanger avec nos partenaires afin de voir comment faire pour réduire le temps de traitement.

Un appel est lancé à tous les clients qui auraient des dossiers en instance de traitement au niveau de la SONATUR à l'approcher pour régler définitivement leurs difficultés.