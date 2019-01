Algérie: Les membres du Conseil de la Nation appelés à contribuer à la réussite de la prochaine présidentielle

- Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a appelé mardi à Alger les membres de son instance législative à contribuer à la réussite de la prochaine présidentielle.

S'adressant aux membres du Conseil de la Nation après sa reconduction, M. Bensalah a déclaré "votre élection au sein du Conseil de la Nation coïncide avec une échéance électorale nationale importante, au cours de laquelle le peuple aura à choisir son président pour les cinq prochaines années, alors essayez de mettre à profit votre poids et position pour mobiliser le citoyen et l'inciter à concourir à la réussite de ce rendez-vous".

Soulignant que l'élection de nouveaux membres "intervient dans un contexte politique particulier et une conjoncture économique très difficile", M. Bensalah a expliqué que ceci fait que leur rôle au sein de cette instance soit "aussi sensible que difficile", tout en les exhortant à "prendre en compte les préoccupations des citoyens".

Les membres du Conseil sont appelés également à "tenir compte de la conjoncture particulière et difficile que traverse le pays face aux contraintes économiques au double plan interne et international", a-t-il ajouté affirmant que "le sens de responsabilité leur impose de contribuer à la formulation de solutions aux problèmes posés".

Par ailleurs, M. Bensalah a appelé les nouveaux sénateurs (élus au titre du renouvellement de la moitié et désignés dans le cadre du tiers présidentiel) au respecte des règles de travail en vigueur au sein du Conseil de la nation et à l'enrichissement de son expérience par leurs connaissances personnelles.

Mettant en avant, également, l'importance de "la complémentarité" du travail des sénateurs avec les autres institutions de l'Etat, M. Belsalah les a exhorté à oeuvrer "dans le cadre de l'ordre juridique permettant de renforcer les fondements de l'Etat de droit en conformité avec les exigences de l'Etat moderne, un Etat ouvert sur le monde tout en veillant à la préservation de ses constantes nationales".

Evoquant les élections du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, M. Bensalah a fait savoir que les résultats confirment le soutien au programme du président de la République, ce qui contribuera, a-t-il poursuivi, à asseoir la stabilité de l'instance et à garantir l'harmonie au fonctionnement de ses structures.

S'agissant de la composante du Conseil, M. Bensalah s'est félicité de "la présence de l'opinion contraire" estimant que c'est là "un signe de bonne santé de notre régime parlementaire".

A ce propos, il a formé le vœu de voir cette opposition "apporter le plus qualitatif espéré pour l'exercice de la démocratie au sein de notre institution et enrichir la performance parlementaire", affirmant que le Conseil de la nation était un espace de sagesse, de dialogue et de débat, une grande école et un cadre propice à l'exercice démocratique et la performance politique responsable et un solide rempart pour la protection du régime républicain de notre pays et son unité national.

M. Bensalah, qui s'est dit favorable à "toutes les bonnes initiatives et idées constructives", a exhorté les membres du Conseil de la nation à l'action commune pour parvenir à des solutions aux principales questions de la société à travers la promulgation de lois efficaces, traitant des problèmes des citoyens et tenant compte de l'intérêt du pays.

L'intégration de cette institution "intervient également à un moment où le pays est confronté à des défis majeurs et face à de multiples tâches de nature à consolider le rôle et la responsabilité nationale des membres du Conseil de la nation, a-t-il souligné ajoutant que cette importance est d'autant plus grande que les réformes politiques initiée par le président de la République induiront des projets de lois à programmer lors des prochaines législatures.

M. Bensalah a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placé en sa personne à travers sa désignation au titre du tiers présidentiel.