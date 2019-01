Algérie: Oran - 40 opérations de greffe de la cornée à l'EHS Dr Belazreg en 2019

Oran — L'établissement hospitalier spécialisé en ophtalmologie "Dr Belazreg" d'Oran a programmé 60 interventions de greffe de la cornée pour 2019, a-t-on appris mardi de sa directrice, Goual Naima.

Ce programme a été entamé mardi avec dix opérations de greffe de la cornée au niveau de cet hôpital et à la clinique "Hamou Boutlélis" située au centre-ville d'Oran.

L'EHS "Dr Belazreg" a effectué, l'année dernière, 39 opérations à 15 hommes, 23 femmes et un enfant. Ces opérations profitent à des citoyens de plusieurs wilayas de l'ouest du pays de différentes couches sociales et professionnelles dont des enseignants, des étudiants, des fonctionnaires et des femmes au foyer, a souligné Goual Naima.

Le même établissement a enregistré un total de 5.268 interventions chirurgicales sur la cornée, la rétine et autres organes oculaires au cours de l'année écoulée, avec une moyenne de 17 opérations par jour, en plus de 74 300 examens médicaux, dont 30.082 au niveau des services d'urgence et le traitement de 4.371 patients au laser.

L'établissement hospitalier à vocation régionale accueille des malades des wilayas de Chlef, Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret, Ain Témouchent et Oran. Ses responsables œuvrent à améliorer les prestations cette année en se dotant de nouveau matériel médical et avec la réfection de la clinique "Hamou Boutlélis".

Il sera procédé, d'ici la fin du premier trimestre courant, à l'adoption du dossier médicale électronique et à l'installation d'une cellule d'écoute et d'accompagnement composée d'une psychologue et d'une assistante sociale pour prendre en charge les préoccupations des malades, a annoncé M. Goual.

Cet établissement sanitaire tend aussi à développer ses missions médicales dans le cadre du jumelage avec d'autres structures sanitaires des wilayas intérieures de l'ouest du pays.